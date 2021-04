El presidente del Palmer Alma Mediterránea Palma, Guillem Boscana, reclama tumbar al Oviedo en el encuentro de este domingo en el Palau de Son Moix que se disputa a las 12 horas. «Si queremos estar en el play-off es un partido que hay que ganar. Eso no quiere decir que si no ganamos el domingo no vayamos a estarlo porque considero que el trabajo ya está medio hecho. Hay ganas de conseguir la victoria, estaríamos más cerca de lograrlo», comentó en declaraciones ofrecidas por el club. Lo cierto es que los mallorquines tienen un colchón de dos triunfos sobre el Valladolid, que es su inmediato perseguidor, para mantener la actual séptima plaza que le da el billete a luchar por subir a la ACB. «Estar en el grupo de arriba es una alegría inmensa. Es algo que nos ganamos en la pista. Pese a que hemos logrado el objetivo, somos ambiciosos y queremos más, queremos pelear por estar en los play-off y, si lo logramos, seguro que analizaremos y trataremos de quedar entre los cuatro primeros para tener el factor cancha a nuestro favor y, cuando juguemos el primer play-off, querremos pasar a semifinales. Creo que es bonito que haya objetivos ambiciosos y que el equipo pelee por acabar la temporada lo más arriba posible», comentó orgulloso.

Eso sí, Boscana expresó el deseo de que las arcas del club sufran lo menos posible a pesar de las enorme dificultades provocadas por la pandemia. De hecho, confesó que es la temporada más dura. «Sin duda lo es. La parte deportiva es la que ve la gente, nos ven jugar cada domingo y saben si se cumplen los objetivos. Esa parte ha sido un éxito. En la otra parte, la que no se ve, el poder contar con público, tema patrocinadores y socios y demás no lo ha sido. Estamos trabajando para poder cerrar el presupuesto. Espero que logremos no perder dinero este año y, si lo logramos, va a ser un éxito igual o más importante que el deportivo porque las circunstancias son dramáticas», finalizó.