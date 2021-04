Rafa Nadal ha asegurado este miércoles, tras vencer a Delbonis en la primera ronda del torneo de Montecarlo, que no dudaría en inmunizarse contra el coronavirus. «Si me dan la opción de vacunarme, yo la voy a aceptar de buen gusto. El interés general es lo que nos tiene que mover, y es lo lógico. Es la única forma de salir de esta pesadilla. Quizá haya un número reducido de personas que sufran efectos secundarios, pero en general los efectos del virus son mucho peores», ha reflexionado.

El mallorquín, que se entrenó el lunes con Daniil Medvedev, que ese mismo día dio positivo, se ha mostrado tranquilo al asegurar que está limpio. «No me preocupé porque nunca estuve cerca de él, solo practicamos. Siempre estuve a más de cuatro metros de distancia y solo le di las gracias al final un segundo», ha explicado. El manacorí, que llevaba sin disputar un partido desde que fue eliminado por Stefanos Tsitsipas en los cuartos de final del Open de Australia, ha deslizado que ha estado cómodo en su estreno en Montecarlo. «Ahora mismo me siento muy bien, y he estado entrenando sin problemas durante las tres o cuatro últimas semanas», ha finalizado.