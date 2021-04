Record que fa anys a les competicions de formació hi havia equips i clubs que tenien com a estendard de la seva filosofia de joc, la defensa i, fins i tot, abans de començar els partits, els jugadors i les jugadores cridaven marcant les síl·labes: DE-FEN-SA.

“L’atac guanya partits, la defensa guanya campionats”. Aquesta afirmació, que diuen que pertany al mític Chuck Daly, és una de les que més s’han repetit en el món del bàsquet, al manco, així ho han fet els que ho creuen.

A l’Eurolliga, per exemple, el Barça ha aconseguit acabar la fase regular en primera posició i molts entrenadors consideren que la clau del seu èxit ha estat la consistència defensiva que ha exhibit a molts partits.

Qui no ha sentit darrerament “hem perdut perquè la nostra defensa no ha estat bona”? O, “la clau del partit és la defensa”? O per ventura, “si aconseguim defensar com sabem, tenim moltes possibilitats d’assolir la victòria”?

La defensa torna a estar de moda.

El Palmer Palma no ha volgut quedar-se al marge i està fent de la defensa una de les seves senyes d’identitat. No cal anar molt lluny. En Pau Tomàs afirmava diumenge, després del partit que va enfrontar el seu equip amb el Valladolid, que la defensa havia estat l’element determinant que els havia portat a la victòria i arribà a afirmar: “Si no defenses bé, és impossible arribar als 98 punts”. Veritat inqüestionable. Si preguntem als aficionats si creuen que el Palmer defensa bé, segurament una gran majoria respondrà afirmativament. La sensació és aquesta... Ara bé, hi ha una dada numèrica que qüestiona la bona defensa de l’equip immobiliari. I aquest indicador es troba a la classificació. Després de 13 partits, al grup que opta a l’ascens a l’ACB format per 10 equips, el conjunt de Ciutat ocupa la setena plaça. Si establíssim una classificació nova i únicament tinguéssim en compte els punts rebuts, els de Son Moix ocuparien la vuitena posició, només per davant de Valladolid i d’Almansa. Curiós.

Construir un equip necessita temps. Construir la defensa d’un equip, lògicament, també. I el que diuen les sensacions i també els números és que ara l’equip defensa millor que fa mesos.

Quines són les intencions defensives, les normes que caracteritzen la defensa del Palmer Palma?

Amb quatre pinzellades, algunes més evidents, d’altres no tant, podem dir que la defensa que l’equip intenta posar en pràctica pot ser qualificada d’agressiva i a moments d’arriscada. La pressió sobre la pilota i tallar les línies de passada són uns dels seus pilars. Els jugadors sempre han de tenir contacte visual amb la pilota. Evitar les cistelles fàcils en forma de penetracions. Prohibides les penetracions pel centre. Si són superats els jugadors, que sigui per línia de fons perquè l’equip té articulades les ajudes des del costat contrari. A la defensa del bloc directe és el pivot el que comanda i designa l’estratègia (2x1, mostrar-se i recuperar, passar per darrere). Al bloc indirecte, les indicacions són clares: veure la pilota, estar en línia de passada i perseguir. Procurar que el pal baix no rebi negant la passada i col·locant-se en posició de ¾ o clarament per davant, parant esment en el costat contrari per rotar si és necessari. No permetre tirs alliberats; el tirador sempre ha de tenir una mà del defensor que dificulti el seu llançament. Molta activitat mental i física al costat d’ajudes per poder reaccionar i arribar fer-les. A un rebot, primerament tancar, després visualitzar la pilota i finalment anar-la a cercar. I per assolir l’agressivitat desitjada, no renunciar a canvis automàtics per atacar la pilota i assumir un alt risc a l’hora de robar-la.

Darrere un equip que defensa hi ha unes normes que s’han treballat i que possibiliten que tots els jugadors sàpiguen el que han de fer en cada moment; també hi ha una execució correcta d’aquestes regles i finalment, i no per això la menys important, la voluntat expressa per part de tots els jugadors de voler defensar i d’arribar a gaudir d’aquesta faceta del joc amb paraules com intensitat, compromís, solidaritat i actitud.