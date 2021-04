La cara: Dani Rodríguez abrió el camino de la victoria en el minuto uno

Dani Rodríguez ha vuelto. Más allá del gol –no marcaba desde la jornada 14, en noviembre– el gallego volvió a relucir como antaño, especialmente en la segunda mitad, como el resto del equipo. Tras sufrir un fuerte bache en su juego, tocando fondo ante el Oviedo, la semana pasada ya empezó a dar muestras de mejoría. Correcto ante el Leganés, estuvo más fino ante Las Palmas, asistiendo a Amath en el gol. Y ayer volvió a ver portería. No se había cumplido ni un minuto de juego cuando el gallego aprovechó un envío desde la banda de Sastre. La defensa del Lugo no atinó a despejar y Dani, muy listo, controló con el pecho antes de fusilar a Cantero con la pierna izquierda.

La cruz: Jordi Mboula, errático y amonestado, acabó siendo sustituido

No tuvo su partido Jordi Mboula. Ni él ni otros muchos jugadores del Mallorca, especialmente en una primera mitad que fue insufrible para el espectador bermellón, lucense y neutral. El extremo catalán dio la sensación de no estar metido nunca en el partido, relajado en exceso en muchas acciones. Fruto de esa relajación llegó su amonestación. Un control fácil se le escapó y, en su afán de querer recuperar el balón, dejó la plancha. Amonestado en la primera mitad, firmó su sentencia a acabar en el banquillo. Era un buen día para aprovechar la ausencia de Antonio Sánchez –uno de los dos positivos por covid– pero no lo hizo.