La Sociedad Deportiva Huesca, con su triunfo por 3-1 sobre el Elche, salió de la zona de descenso cinco meses y medio después y demostró que cree en la salvación que lleva persiguiendo toda la temporada y que hace unas jornadas parecía una utopía.

En la jornada séptima de Liga (25-10-2020), tras perder 4-1 contra la Real Sociedad, el Huesca entró en descenso y su fe y su constancia le han sacado de la zona roja de la clasificación después de 23 jornadas.

La mejoría del club altoaragonés desde la llegada de José Rojo "Pacheta" le ha permitido no solo realizar buenos partidos, algo que también ocurría antes de que arribase el técnico burgalés, sino también sacarlos adelante que era el gran déficit que tenía el equipo y que ahora se ha mejorado.

Al menos, los resultados así lo avalan. El conjunto oscense ha sumado siete de los últimos nueve puntos en juego y con la victoria sobre el conjunto ilicitano logra, además, tener la diferencia particular a favor ya que en el Martínez Valero, en la primera vuelta, se registró un empate entre ambos.

El equipo azulgrana aferra con uñas y dientes a la categoría y, de momento, lo está consiguiendo, y en este caso metiendo a un rival directo, el Elche, en la pelea por no descender.

El inicio del encuentro no pudo ser más movido porque a los tres minutos los locales se adelantaron gracias a un remate de cabeza del goleador Rafa Mir, pero su equipo no tuvo tiempo ni para saborearlo porque en la misma jugada de saque del círculo central una penetración del lateral Antonio Barragán acabó en un centro raso que desvió el central eslovaco Denis Vavro y lo introdujo en las redes de su portería.

Los oscense siguieron insistiendo y tras obligar a Edgar Badía a realizar dos buenas intervenciones casi seguidas forzaron un penalti en el 22 que, revisado por el colegiado a requerimiento del VAR, fue anulado por una falta previa.

El Elche solo apareció con peligro en el 27 tras un disparo lejano de Johan Mojica que solventó bien Andrés Fernández y poco después, en el 30, "Sandro" Ramírez aprovechó un fallo en la salida del balón ilicitana para enganchar un fuerte disparo desde fuera del área que botó delante del meta visitante y aunque éste acabó tocándolo no supo rechazarlo y acabo colándose en su meta.

Con el marcador en contra al equipo de Fran Escribá no le quedó más remedio que tomar el balón e irse al ataque tras el tiempo de descanso pero el dominio no conllevó excesivo peligro porque los propietarios del terreno se defendieron con solvencia y no concedieron ocasiones salvo una falta solventada bien por Andrés Fernández.

Por contra, cuando el partido ya moría, la porfía de Mikel Rico por un balón que se perdía por línea de fondo sacó un penalti por mano de Johan Mojica, en el 86, para certificar el triunfo azulgrana con el segundo tanto del goleador local, Rafa Mir, que alcanza los doce goles.

Ficha técnica:

3 - Huesca: Andrés Fernández; Pedro López, Pulido, Insua, Vavro (Siovas, m.65), Javi Galán; Mosquera (Mikel Rico, m.65), Seoane, Ferreiro (Doumbia, m.80); Sandro (Sergio Gómez, m.58) y Rafa Mir.

1 - Elche: Edgar Badía; Barragán (Palacios, m.46), Gonzalo Verdú, Dani Calvo, Mojica; Tete Morente (Carrillo, m.64) (Nino, m.76), Marcone, Raúl Guti, Fidel (Rigoni, m.70); Pere Milla (Josan, m.64) y Lucas Boyé.

Goles: 1-0. M.3. Rafa Mir; 1-1. M.4. Vavro (p.p); 2-1. M.30. Sandro; 3-1. M.88. Rafa Mir (penalti).

Árbitro: Alberola Rojas (Comité Castellano-Manchego). Amonestó con tarjeta amarilla a Sergio Gómez y Ferreiro, del Huesca, y Fidel y Verdú, del Elche.

Incidencias: partido correspondiente a la jornada 30 de Primera división disputado en el estadio de El Alcoraz de Huesca a puerta cerrada.