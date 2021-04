Jaume Munar ha protagonizado la gran sorpresa de la jornada en el Andalucía Open al derrotar en cuartos de final al italiano Fabio Fognini por un contundente 6/1 y 6/2 en una hora y 23 minutos. El tenista de Santanyí, que la pasada semana disputó la final del ATP Challenger de Marbella, ha proseguido hoy su buena relación con la tierra batida andaluza para lograr una de las mejores victorias de su todavía corta carrera deportiva.

Es la segunda vez esta temporada que el mallorquín se presenta entre los ocho mejores de un torneo ATP Tour. Y es que en la gira sudamericana sobre polvo de ladrillo, el No. 95 del FedEx Ranking ATP alcanzó los cuartos de final en Buenos Aires, en los que perdió ante el argentino Diego Schwartzman), tras superar la fase previa.

“Estoy contento, me siento bien. He recuperado la frescura y vuelvo a ser el Jaume que estuvo el número 52 del mundo y me enfrentaba con cualquier rival del circuito”, reconoció Munar, tras su contundente triunfo ante el italiano. “Estoy con mucha confianza en ese sentido. Era importante retomar esa senda, volver a sentirme competitivo ante cualquiera, creo que lo estoy consiguiendo”, ha apuntado el mallorquín, que se mostró muy sólido desde el fondo de la pista ante un rival que desde los primeros compases del partido se vio que no tenía su mejor día, al menos desde el punto de vista emocional. Fognini es un tenista capaz de lo mejor y de lo peor y hoy ha salido cruz para el tenista de San Remo, incapaz de oponer la más mínima resistencia a un gran Munar.