Enric Mas evita problemas en el Tour

A la isla de Ré se llega por un único puente que la conecta con el continente y cuyo peaje cuesta 16 euros. De este modo, los turistas se quedan en la playa y en los hoteles, no van a otras partes, y solo salen a la carretera a aplaudir a los ciclistas del Tour. Y lo hacen sin mascarilla porque en este territorio insular francés el uso no está obligado en la calle.

En el puente, el pelotón circula a 50 kilómetros por hora. Sopla el viento lateral, la amenaza de corte es una constante, porque si se pierde la rueda del grupo de favoritos caen minutos de escándalo. Y Mikel Landa lo sabe, porque lo que le ocurrió el viernes pasado a las afueras de Toulouse quedaría como una tontería si llega un despiste en carreteras de la Charente Marítima. Supera su peor etapa, y con nota.

Pero allí lo vemos, protegido por sus compañeros del Bahréin, que le marcan el camino a seguir, siempre en la cabeza del pelotón, donde es imposible cortarse y muy complicado caerse. ¡Menudo día! Vaya trampa que Prudhomme, que sigue la etapa confinado en su hotel, preparó a todos, con un viento que los azota. Egan Bernal y el líder Primoz Roglic, siempre en cabeza, y Landa a su lado, como debe ser si ciertamente aspira a luchar por algo tan importante como es el jersey amarillo.

Peor lo pasó Tadej Pogacar, que se vio envuelto en una caída. O Guillaume Martin, el francés mejor colocado en la general, filósofo de carrera en sus horas libres de bici, que se cortó un par de veces y necesitó Dios y ayuda de sus compañeros del Cofidis para enlazar. Y hasta 'Superman' López se vio cortado en la última caída de una jornada en la que se perdió la cuenta de accidentes. Pierde el contacto junto a Alejandro Valverde, también afectado, pero pudieron arreglar la situación rápidamente, que no está el día ni mucho menos el Tour para regalar tiempo en una etapa llana. Todos sufren. Es imposible encontrar un kilómetro para disfrutar de un paisaje maravilloso. Ellos solo veían la rueda del ciclista que llevan delante y el que va primero de grupo asfalto despejado y las flechas amarillas colgadas de cualquier letrero que marcan la ruta a seguir.

A tres kilómetros de meta, en la zona protegida, Landa y el resto de figuras ya podían respirar y resguardarse al fondo del pelotón. Si había caída no perderán tiempo. Es la ocasión para los velocistas, para que Peter Sagan, el principal astro en este arte, volviera a demostrar que está lejos de su mejor forma en la victoria del irlandés Sam Bennett. El mallorquín Enric Mas pudo evitar cualquier susto y llegó con el mismo tiempo que el ganador de la etapa.

La undécima etapa presenta otra oportunidad para los esprínteres en el recorrido de 167 kilómetros entre Châteralaillon-Plage y Poitiers.

El irlandés Sam Bennett se impuso al fin en una etapa del Tour de Francia, tras haber pasado cerca en los otros esprint y se vistió con el maillot verde de la regularidad, que ahora se ha marcado como objetivo en su camino a París. "Siempre tenía tres sueños: ganar la Milán-San Remo, la etapa de los Campos Elíseos y los mundiales. Nunca pensaba en el maillot verde del Tour. Empecé a hacerlo cuando lo vestí por vez primera y ahora quizá no me importaría dejarle ganar en París a otro con tal de ganarlo", dijo el ciclista del Deceuninck.

Bennett dijo haber sentido el respaldo de la afición y de su compatriota Sean Kelly, el último irlandés en ganar el premio de la regularidad, que procede de la misma ciudad que él, Waterford.

"No creo que sea casualidad. Es un sitio donde hay una gran cultura ciclista y campeones que han inspirado a los jóvenes", aseguró el irlandés, que se dijo "orgulloso de representar al país con el maillot de campeón nacional y concentrado en poder llevar el maillot verde". El velocista confesó que ha tardado años en ganar en el Tour, la última de las tres grandes en las que se ha impuesto, porque no le daban confianza, hasta que el Deceuninck apostó por él. "Nunca se lo agradeceré bastante. Al cruzar la meta estaba tan alegre que creo que me he derrumbado", señaló visiblemente feliz por la euforia del momento.