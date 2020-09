El emotivo regalo de la cantera del Valencia al mallorquín Fafanding Cissé

El cadete Fafanding Cissé, joven delantero de la cantera del Valencia, recibió un inesperado regalo de parte del resto de futbolistas que pertenecen a las categorías inferiores del conjunto ché, ya que le regalaron un billete para que pueda visitar a su familia en Mallorca. Cissé firmó a principios de años por el Valencia y desde entonces no había podido ver a sus padres debido a la crisis del coronavirus.



El propio Valencia, a través de su página web (www.valenciacf.com) y de sus redes sociales, se hizo eco de la noticia:



"Los integrantes de la Residencia de la Ciutat Esportiva sorprenden con un billete de avión a un jugador para que pueda visitar a su familia a la que no veía desde hace meses.



Hay valores que van más allá del fútbol y de los resultados. De ganar o perder, de marcar un gol o parar un penalty decisivo. Hay valores que están por encima de todo eso y en la Academia del Valencia CF se trabaja en el día a día para como dice el lema: educar personas y formar jugadores. Primero las personas.



En este caso chavales o niños, como Fafanding Cissé, un joven delantero del Fundación Cadete que recibió hace unos días una sorpresa que no esperaba por parte de sus compañeros de la Residencia de la Academia del Valencia CF. Con ellos comparte el día a día desde inicios de año, desde que dio el paso de incorporarse a la Residencia en la Ciutat Esportiva y dejar su familia en Palma de Mallorca.



A las semanas de llegar a Valencia irrumpió la COVID-19, el confinamiento y demás complicaciones para poder desplazarse a ver a la familia, en su caso especialmente complejo al poder hacerlo solo por vía aérea.



Los inicios en Residencia siempre se hacen difíciles. Y más cuando no hay casi opción de ver a la familia. Sus compañeros en la Ciutat Esportiva se pusieron manos a la obra y decidieron hace unos días darle una sorpresa para ayudarle, elevarle el ánimo y darle el empujón: propusieron al club poner entre todos el dinero para regalarle el vuelo a Palma de Mallorca y que así que pudiera ver a sus padres después de varios meses.



La propuesta sorprendió agradablemente a los rectores de la Academia y también al club. El presidente Anil Murthy quiso felicitar personalmente a todos los residentes: "Nos enorgullece la maravillosa sorpresa que le habéis dado a vuestro compañero Fafanding. Es un gesto increíble y me gustaría felicitaros a todos por preocuparos de esa manera de un compañero de la residencia del Valencia CF. Cuando estamos lejos de casa, nuestra familia del Valencia CF se convierte en una parte muy importante de nuestras vidas, especialmente en los momentos difíciles. Es por eso por lo que el Club se siente muy orgulloso de vosotros", les indicó el presidente en una carta que recibió cada uno de ellos. "Nos habéis enseñado una lección. Habéis demostrado poseer valores tan importantes como madurez, consideración, espíritu de equipo y, sobre todo, un corazón generoso", señalaba Anil Murthy.



Estos días por la Ciutat Esportiva a Fafanding se le ve contento después de haber visitado a sus padres. Aún le dura la sonrisa en la cara. Y aún le dura también el sabor de la tarta de chocolate, su tarta preferida, que le preparó su madre para completar la sorpresa".





?? Un regalo sorpresa con los valores de la @Academia_VCF



? Los integrantes de la Residencia de la Ciutat Esportiva sorprenden con un billete de ?? a un jugador para que visitara a su familia ????????????



?? https://t.co/grWjtkBYp6#VCFAcademy ?? pic.twitter.com/qzuUHbIFvZ — Valencia CF ?????? (@valenciacf) September 8, 2020