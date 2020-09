Marga Fullana conquista el oro en el Nacional Master 40

La laureada Marga Fullana se llevó el oro en el Nacional de Master 40 celebrado ayer en Llucmajor. La llorencina no dio opción a sus rivales y añadió un título más a su extenso palmarés en la última jornada de los campeonatos de España que se han celebrado en Llucmajor.

La ciclista mallorquina declaró tras la carrera estar "muy contenta" tras lograr un título "que no esperaba". "En el grupo no me sentía muy cómoda, había muchos nervios, mucha gente iba súper histérica y he decidido atacar. He visto que no me seguía nadie y ha salido bien", destacó.

Por otro lado, Francesc Bennàsar se llevó la plata en el Nacional de categoría Junior.