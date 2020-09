Javier Salmerón se lleva el oro en el Master 40A en línea

El mallorquín Francisco Javier Salmerón (Qromia Cycling Club) fue el ganador absoluto de la prueba del campeonato de España en línea en la categoría Master 40 que se celebró ayer en Llucmajor. "En la última vuelta se ha producido un corte y he conseguido aguantar la subida, que es mi punto débil. Y ya en el sprint, que es mi fuerte, me ha salido muy bien, he cogido una buena rueda y me han lanzado", declaró tras acabar la prueba. En segundo lugar lo hizo Óscar Negrete, que se llevó el oro en la categoría Master 40B.

Por otro lado, el pobler Joan Batle también se llevó el oro en la categoría Master 30A, mientras que Mario Villasil lo hizo en 30B.