Roger espera "dos delanteros" para el Atlético Baleares

Jordi Roger es plenamente consciente de que el Atlético Baleares cojea en la parte ofensiva. Ayer, en su primera comparencia de prensa tras su presentación, el nuevo técnico blanquiazul señaló las necesidades de la plantilla: "Espero dos delanteros porque ahora mismo es lo que nos falta".

Roger, que sabe de la dificultad que ofrece el mercado actual para conseguir un jugador diferencial, espera que los futbolistas que lleguen sean la guinda del pastel. "No es fácil, todos los equipos queremos un 9 y los mejores quieren esperar a Segunda, piden mucho€ Tal como tenemos el equipo si acertamos arriba puede ser una temporada bonita. Hay tiempo hasta el 4 de octubre para acertar, pero si lo podemos tener la semana que viene, mejor", puntualizó.

"Me gustaría incorporar algunos sub23 más con experiencia, un central-lateral izquierdo. El mercado está ahí y seguimos trabajando, pero no depende de nosotros", añadió.

El técnico apuntó estar satisfecho con todos los fichajes que han llegado este verano. "Estoy muy contento con el equipo que tengo. Todos los fichajes los hemos avalado y mirado junto a la dirección deportiva. No tengo a ningún jugador que no quiera y ahora solo falta acertar con los delanteros. Estoy feliz, a gusto y trabajando bien con Patrick, tengo buena conexión con él a diario y todos buscamos el mejor equipo posible", puntualizó.

Por otro lado, el técnico catalán valoró positivamente el estreno de su equipo en pretemporada con la victoria cosechada el jueves ante el Santanyí (4-0). "Más allá del resultado, el encuentro sirvió para coger minutos y ritmo de partido porque no es lo mismo entrenar que jugar. Estoy contento con el grupo desde el primer día, pero aún nos queda camino por recorrer", recalcó. "La pretemporada es larga, el encuentro ante el Santanyí era un entreno más, pero de partido. Lo empleamos para ir asimilando conceptos e ir mejorando cada día", añadió.

Tras conocerse el calendario y la fecha en que se iniciará la Liga en Segunda B –18 de octubre– Roger no escondió el hecho de que el nuevo formato obligará al equipo a ganar desde el primer momento. "Siempre he creído que hay que empezar bien la Liga y sumar mucho porque son puntos que nadie te quita. En este formato hay que estar entre los tres primeros en la clasificación en Navidad porque quedarán pocos partidos para terminar la fase 1", señaló.

El preparador blanquiazul se mostró sorprendido por las cantidades económicas invertidas en fichajes que se están produciendo en varios conjuntos de la categoría. "Me sorprende lo que fichan algunos equipos. No me sorprende el Extremadura, por ejemplo, pero sí otros que se están comprometiendo a gastar mucho y en enero puede que no estén clasificados para Liga B PRO y haya nervios y reclamaciones", concluyó.