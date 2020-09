Alfonso Martín: "El Baleares lleva dos años muy buenos y eso ilusiona a cualquier jugador"

El Atlético Baleares ha presentado esta mañana a Alfonso Martín. El centrocampista jerezano, cedido por el Alcorcón, ha reconocido que las buenas temporadas del equipo los dos últimos años ha sido la razón por la que ha fichado por el club. "El Baleares lleva dos años muy buenos quedando primero y eso no es fácil. Eso le ilusiona a todo jugador y por eso vengo aquí. También he jugado fases de ascenso y tengo esa espina clavada y creo que es el club idóneo para aportar mi granito de arena", ha declarado.

El futbolista llega para completar la zona central del centro del campo, donde el entrenador Roger García ya cuenta con Armando Shashoua y Álex Barrera. "Siempre me he considerado un 6, un pivote fijo. Siempre he jugado con un 8 y yo me quedo más en el sitio. Pero también me gusta jugar, todo dependa de lo que quiera el míster. Puedo hacer las dos funciones", ha matizado en rueda de prensa.

El jugador reveló que llegar a fichar no fue fácil por su situación personal: "Me costó un poco tomar la decisión porque acabo de ser padre y venir hasta aquí, con todo lo que conlleva, no es fácil. La llamada de Patrick, del míster, el sentirme querido, me hizo decidirme".

El jugador disputó ayer su primeros minutos en la victoria del Baleares ante el Santanyí (4-0). "He entrenado solo dos días. Aún no estoy al 100%, pero estoy contento por ir acumulando minutos. Poco a poco iremos mejorando", ha concluido.



Messow: "La plantilla esta al 70%"

El director deportivo del Baleares Patrick Messow ha valorado la actualidad del equipo y ha reconocido que aún falta para dar por cerrada la plantilla. "La plantilla está al 70%. Ahora faltan entre 3 y 6 jugadores por venir. No descarto nada porque el mercado está abierto hasta el 5 de octubre y estaremos atentos para hacer el mejor equipo posible", ha destacado.

"Estamos trabajando con calma y cabeza fría para acertar en los fichajes que faltan. Muchos jugadores quieren venir al Atlético Baleares y seguimos esperando la situación adecuada para tomar la decisión más correcta posible", ha añadido.

El fichaje de Alfonso sirve para cerrar, en principio, el capítulo de fichajes en la banda ancha del terreno de juego. "Con Álex, Armando y Alfonso tenemos un mediocampo muy bueno. Si se cerrara el mercado ahora en esa posición estaríamos bien aunque no se descarta nada", ha apuntado

Messow también se han pronunciado acerca de los rumores que sitúan al excapitán Francesc Fullana en la órbita del club blanquiazul. "Fullana siempre es un jugador con el que tenemos contacto, como también otros que han estado aquí. Parece que él espera algo de categoría superior y sin más", ha zanjado.