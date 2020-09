Steve Nash firma como nuevo entrenador de los Brooklyn Nets

El canadiense Steve Nash, extrella de la NBA y uno de los accionistas del Mallorca se ha convertido hoy en el nuevo entrenador de Brooklyn Nets, mientras que Jacque Vaughn, que ocupa hasta el momento el puesto, seguirá como uno de sus asistentes.





OFFICIAL: The Brooklyn Nets have named Steve Nash as the 23rd head coach in the franchise's NBA history. pic.twitter.com/SG8OoN3a8g — Brooklyn Nets (@BrooklynNets) September 3, 2020

El exjugadorvistiendo las camisetas de Phoenix Suns, Dallas Mavericks y Los Angeles Lakers, y fue elegido 'MVP' en las temporadas 2005 y 2006 cuando militaba en la franquicia de Arizona. Además, fue 'All Star' en siete ocasiones, y actualmente ocupa el tercer lugar en el histórico de asistencias con un total de 10.335.y me gustaría agradecer a Sean (Marks, manager general) y Joe (Tsai, dueño) y su esposa, Clara, por tener fe en mi capacidad para llevar adelante este equipo", ha afirmado Nash en declaraciones en la web de los Nets.Por su parte, Marks ha apuntado que en Nash ven "a un líder, comunicador y mentor que se ganará el respeto de los jugadores". "He tenido el privilegio de conocerle durante muchos años y. He sido testigo de primera mano de su perspicacia en el baloncesto y su enfoque desinteresado para priorizar el éxito del equipo", ha remarcado.