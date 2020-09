Roland Garros anuncia que Nadal jugará el torneo

Rafel Nadal estará en París. El manacorí jugará en Roland Garros, según confirmaron ayer los organizadores del Grand Slam, torneo que el jugador mallorquín, actual número dos del mundo, ha ganado en doce ocasiones.

También acudirá a competir a Francia Jaume Munar, aunque el jugador de Santanyí lo hará en la fase pervia en busca de una plaza en el cuadro principal del torneo. Si se produce alguna vacante, el mallorquín entrará directamente en la fase final.

Nadal, que renunció al US Open –Grand Slam que se está jugando ahora en Nueva York–, volverá a las pistas casi ocho meses después de su última aparición, cuando cayó eliminado en los cuartos de final del Abierto de Australia ante Dominic Thiem, ya que la pandemia por el coronavirus ha ido anulando los distintos torneos que había previstos desde febrero. Además, el manacorí decidió no acudir a la gira americana (Cincinnati y US Open, que se disputan en pista dura) para llegar en la mejor forma posible a Roland Garros, que se juega en arcilla.