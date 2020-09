El ConectaBalear aspira a la salvación

El binomio ConectaBalear y Club Voleibol Manacor vivirá su tercer capítulo en la Superliga Masculina. La confianza de la empresa de suministro de internet como patrocinador principal del proyecto manacorí se escenificó ayer con la presentación de las nuevas equipaciones de la temporada 2020-2021.

"Es un milagro que por tercer año juguemos en la Superliga y más en un contexto tan complicado como el que hemos vivido en los últimos meses", confesó Andreu Mesquida. El presidente del club de la capital de Llevant agradeció a Joan Miquel, gerente de ConectaBalear, "el apoyo de una empresa manacorina año tras año y más ahora con la pandemia que ha afectado tanto a nuestra economía".

Mesquida señaló que la temporada que arranca el 3 de octubre, recibiendo en casa al CV Teruel, lo hará "muy condicionada porque, a pesar que ya conocemos el calendario y ya entrenamos desde hace dos semanas, esperamos que nos dejen empezar a competir". En este sentido el mandatario manacorí reconoció que, al ser el voleibol considerado como deporte que no es profesional, "dependemos del protocolo que establezca el Consejo Superior de Deportes junto a las comunidades autónomas".

Con una plantilla que continúa casi al completo junto a los regresos del receptor brasileño Caetano Filter además del colocador Miquel Gallego y el opuesto venezolano Anderson Chourio, que militaron la pasada temporada en el Urbia Voley Palma, iniciará el curso Lluís Molada como técnico tras suplir a Jaume Febrer la pasada campaña.

"Así como están las cosas aspiramos a la permanencia. Si no lo creyera posible, no nos hubiésemos inscrito en la Superliga", aseguró Mesquida. El presidente del CV Manacor asumió la dificultad de una temporada "atípica con catorce equipos, cuatro descensos y viendo algunos rivales reforzándose muy bien" agregando que espera que "la experiencia sirva para que no se escapen victorias por detalles como el año pasado".

Aforo reducido

Pendientes todavía de confirmar como será el protocolo para la competición oficial en materia de espectadores en los pabellones, Mesquida lamentó que la prohibición total de público en la grada del Miquel Àngel Nadal supondría un importante revés económico para la entidad "a nivel de los patrocinadores que ponen vallas publicitarias sobre la pista".

"En principio pueden acceder hasta el 75% del aforo total siempre que no supere los 300 espectadores", explicó el presidente del ConectaBalear. Para el club manacorí esto supondría "reducir el número de abonados a 200 y tener que controlar a la gente que acuda a los partidos para que guarden la distancia, tomarles sus datos y la temperatura", según Mesquida.



Protocolo

Andreu Mesquida destacó también la dificultad añadida para preparar realizar partidos amistosos. La Conselleria de Sanitat y la Direcció General d'Esports son quienes establecen el protocolo sanitario. En principio el ConectaBalear Manacor tiene previsto jugar el sábado 12 en Son Moix ante el Urbia Voley Palma. La disputa del Trofeu Ciutat de Manacor, en formato triangular, se presenta inviable al tener que pasar quince días entre amistosos y el elevado coste de las pruebas PCR obligatorias.