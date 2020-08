El Atlético Baleares fija entre 50 y 130 euros el carnet de abonado

El Baleares inicia este lunes la campaña de abonados para la temporada 2020/21. Tras lanzar el sábado el vídeo promocional de la misma, que causó sensación entre la afición blanquiazul, ayer publicó las condiciones y precios para una temporada atípica en la que no está asegurada la presencia de público en el campo. Con precios para la antiguos socios que van desde los 50 euros en la grada de animación hasta los 130 de Preferente –las nuevas altas tendrán que desembolsar entre 5 y 10 euros más–, el club presidido por Ingo Volckmann congela el coste de renovación y nuevas altas por segunda temporada consecutiva.

De manera 'online' siempre que sea posible, desde el club priorizarán las renovaciones antes que las nuevas altas­, ya que a pesar de no poder garantizar el mantenimiento del asiento en caso de que se permita acceder al campo este curso, "es importante de cara a la temporada 2021/22", explicaron a través de su página web. La renovación 'online' se activará no obstante a partir de mañana, aunque categorías como la APEB (Asociación de Antiguos Propietarios del Estadi Balear), las peñas o la grada de animación solo podrán renovar su abono de manera presencial.

El club ha dispuesto cuatro fases para facilitar la renovación o alta del carnet de socio. La fase 1, que se inicia mañana hasta el próximo día 10 de septiembre, será para las renovaciones. La fase 2 (del 14 al 17 de septiembre) para los miembros de la APEB; la fase 3 será para los aficionados que deseen cambiarse de localidad y la fase 4 para las nuevas altas, a partir del 28 de septiembre. El carnet solo incluye partidos de la fase regular (partidos de Copa del Rey o futuros playoffs de ascenso no entran en el paquete). El club también renuncia al habitual partido declarado como Día del Club.

Una de las novedades que presenta este año la campaña es la creación del 'carnet simpatizante', pensado para todos aquellos aficionados que siguen al club desde fuera de la isla. El precio será de 30 euros.

Por otro lado, uno de los puntos que ha querido dejar claro el Atlético Baleares es que los aficionados, ya sean por renovación o nuevas altas, no tendrán derecho a reclamar compensación alguna si no se permite en todo el año la entrada de público en los estadios por orden de las autoridades sanitarias. No obstante, en caso de si que se permita la entrada de seguidores a los estadios, el club se compromete a compensar a sus socios con un 25% de descuento en el carnet de la temporada 2021/22 en caso de que no lleguen a asistir al menos al 25% de partidos de local de la liga regular.

Esta medida solo se tomará si no se cumplen otros dos pretextos: que el socio/a no quiera acudir al estadio por voluntad propia o si la competición se suspendiera no habiéndose disputado el 75% de los encuentros de la liga regular.

Si el panorama sanitario vira positivamente, el club diseñará un plan para organizar la asistencia de aficionados mediante un sistema igualitario para que todos los socios puedan disfrutar del mismo número de partidos, sin garantizar que puedan ocupar su asiento en caso de tener que separar a los asistentes para respetar las medidas. Por ello, cualquier socio tendrá la posibilidad de ver el mismo número de los partidos si la normativa limita el número de espectadores y hay más socios que aforo permitido por partido.

Horario

El horario en las oficinas de Son Malferit para aquellos que deseen o estén obligados a renovar su abonar su abona de manera presencial será desde las 9 de la mañana hasta las 15 horas.