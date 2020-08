'Desafío Atleta vs Caballo': Toni Abadía resiste a 'Es Boveret'

Un indomable Toni Abadía resistió el envite de Joan Toni Riera 'Es Boveret', a las riendas de Variuso du Bouffey, y se alzó con una ajustada victoria en el 'Desafío Atleta vs Caballo', celebrado anoche en el Hipòdrom de Son Pardo bajo la mirada de 500 aficionados, que respondieron a la expectación generada por el evento y llenaron el aforo máximo permitido.

Una vez finalizaron las carreras de trote previas, Abadía saltó a calentar sobre el trazado. Poco tardaría en aparecer 'Es Boveret', que se acercó junto al caballo para saludar al atleta. Variuso du Bouffey, a la carrera, dio el pistoletazo de salida y el zaragozano comenzó midiendo sus fuerzas.

Abadía, uno de los mejores fondistas de España, debía correr una vuelta de un kilómetro, la mitad que su rival, que estaba obligado a realizar dos veces el recorrido con el fin de igualar fuerzas. Riera, traicionando la táctica que adelantó el día previo al acontecimiento, realizó un valiente arranque, con el que consiguió distanciarse notablemente de su rival, que en los primeros 500 metros marcó un tiempo de 1:12.

A su paso por la línea de meta, Variuso du Bouffey metió una marcha más para tratar de alcanzar al fondista, al que le quedaba poco menos de media vuelta. La potencia del animal, el mejor caballo de España el año pasado, permitió al conductor manacorí recortar las distancias y llegar a la recta final con posibilidades de arrebatarle la victoria a su rival. Las dudas empezaron a invadir a Abadía, que comenzó a mirar hacia atrás de manera reiterada al sentir las pisadas del equino a sus espaldas. No obstante, la buena gestión de sus fuerzas le permitió realizar un esfuerzo final y paró el cronómetro en 2:29, dejando a Variuso du Bouffey y a 'Es Boveret' a poco menos de tres segundos.

El atleta llegó sin aliento y entre vítores de los numerosos aficionados que le mostraron su apoyo. Una vez aparcada la competición, los protagonistas agradecieron el apoyo del público y les devolvieron los aplausos, mientras comentaban amistosamente el resultado de la atípica carrera.

Abadía se mostró satisfecho con el planteamiento que le permitió ganar. "Lo calculamos para poder hacer la mejor carrera posible. Cualquier gasto innecesario de fuerzas hubiese supuesto no llegar", explicó. Al aragonés le entraron las dudas en los metros finales. "Miraba hacia atrás porque es como un avión, el caballo tiene mucho más motor y velocidad punta que yo. Me he girado más de lo que debía, pero era imposible no hacerlo", confesó.

El animal, pese al sorprendente resultado, siempre será más veloz que el hombre. "Si yo fuese capaz de hacer un kilómetro más rápido que el caballo estaríamos hablando de Usain Bolt, pero sin cansarse", bromeó.

'Es Boveret' cuestionó su gestión de las fuerzas de Variuso du Bouffey. "Igual hemos hecho la primera vuelta demasiado rápido y luego ha perdido fuerzas. A los 700 metros ya he visto que me iba a ganar", manifestó.

El mallorquín alabó la carrera de su rival, que bajó un segundo del tiempo estipulado en los días previos. "Aunque hubiese planteado mejor la carrera, ha corrido a 2:29 y no podíamos superar esa velocidad. Toni es un campeón", concluyó.