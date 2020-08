El Atlético Baleares presenta su campaña de renovación de socios más emotiva

El Atlético Baleares lanzó ayer el spot de la campaña de renovación de abonados para la temporada 2020/21 que arrancará a partir del martes 1 de septiembre, cuando se conocerán los precios en una temporada en la que el acceso de público a los estadios dependerá de la evolución de la pandemia del coronavirus. El club, mediante un emotivo mensaje en boca de su presidente Ingo Volkmann, recordó los dos últimos intentos fallidos de ascenso a Segunda y también recordó los logros del club desde su llegada hace seis años. "Ser balearico es sufrir, pero no estoy de acuerdo en que nuestro ADN no sea ganador", relata Ingo.





A través de un vídeo de dos minutos de duración, en los que se puede observar, el club quiere rememorar sus momentos más difíciles: "Otra vez lo tuvimos. Otra vez, se escapa. El fútbol está siendo cruel con nosotros. Pero cada vez estamos más cerca de nuestro sueño".El dirigente alemány recuerda todo lo que han conseguido desde entonces. "Llevo seis años en el club. Hemos ganado la Copa Federación. Hemos ganado dos Ligas. Hemos jugado tres playoffs de ascenso en las últimas cuatro temporadas. Cada vez más cerca. Además, hemos vuelto a casa. Mi compromiso de volver al Estadi Balear se ha cumplido y cuando pueda, lo acabaré", promete.También menciona al fútbol femenino y fútbol base, sin olvidar recordar que la salud es lo primero, pero que el fútbol "solo tiene sentido con público". "Mi decisión sigue intacta,A cambio, me gustaría que sigas apoyando, que renueves tu carnet de socio. Es verdad que no puedo prometer que entres en el estadio o en San Malferit a animarlos porque no depende mi. La salud es lo primero, pero ya se que", apunta."Sé queVivimos tiempos difíciles y es una temporada donde necesitamos tu ayuda. Toca renovarse, reinventarse, una renovación total. Muchas cosas nuevas,Fuerza Atlètic", concluye tras acabar con imágenes de los nuevos jugadores que han llegado este verano.