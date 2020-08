Todo listo en Son Pardo para "el desafío del verano"

El Hipòdrom de Son Pardo descansa vacío y en silencio a la espera del 'Desafío Atleta vs Caballo' que se celebrará mañana viernes a las 20:00 horas. Juan Carlos Higuero, renombrado exatleta y organizador del evento, lleva semanas planificando una carrera inédita, que enfrentará a Toni Abadía, laureado fondista, con Joan Toni Riera 'Es Boveret' a las riendas de Variuso du Bouffay. "Yo lo considero el desafío del verano", ha apuntado Higuero esta mañana en la presentación del acontecimiento.

Joan Llabata, presidente de la Federació Balear de Trot, ha puesto el evento en su contexto deportivo: "Es un desafío con gran repercusión nacional: un atleta de primer nivel estatal, el conductor con mejor trayectoria del trote nacional y el caballo más rápido de 2019 en España. El espectáculo está garantizado". Se prevé que el cronómetro ronde los 2 minutos y 30 segundos, al que se acercan ambos contendientes. "Está muy ajustado, parece que los astros se han juntado con los tiempos", ha adelantado Higuero.

'Es Boveret' se ha mostrado preocupado por cómo responderá Variuso de Bouffay. "No es lo mismo que el caballo corra solo que contra otros. Dependerá de si es capaz de motivarse solo", ha explicado. No es la primera vez que el manacorí se enfrenta a un reto diferente. En 2006 se midió al ciclista Toni Colom, a quien ganó por poco en los últimos metros, por lo que tiene clara la táctica a seguir. "Tengo pensado no hacer la primera vuelta a fondo para llegar con fuerzas a la recta final", ha manifestado.

Toni Abadía, por su parte, ha encontrado en la carrera contra Variuso du Bouffay un aliciente personal. "En un año atípico, este tipo de incentivos son los que necesitamos los deportistas para motivarnos dentro del mal panorama", ha dicho el atleta. Con un amplio palmarés tanto en pista como en campo a través, el zaragozano se adapta a cualquier superficie y se ha estado preparando para la gravilla del Hipòdrom. "He hecho un entrenamiento híbrido: en hierba, en terrenos más irregulares, en grijo de parque€ Lo que más me ha costado ha sido ponerme las herraduras", ha bromeado.

Aunque la distancia es más apropiada para un mediofondista, la polivalencia de Abadía fue clave para que Juan Carlos Higuero pensase en él para el reto. "Yo llevo la 'L', soy novel en correr en un hipódromo, pero Juan Carlos consideró que era un terreno ideal para mí. Espero no dejarle mal", ha confesado el atleta.



Se podrá ver por streaming

Las gradas de Son Pardo tenían previsto acoger a 1.000 espectadores, pero tras las últimas restricciones sanitarias la organización se ha visto obligada a recortar el número de asistentes. "Después de hablar con los responsables políticos y sanitarios hemos decidido reducir el aforo a 500 personas", ha explicado Lluís Socias, presidente del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca. No obstante, la carrera se retransmitirá por streaming para llegar al mayor número de aficionados posible.

Los protocolos sanitarios se han actualizado para adecuarse a la vigente regulación. Mientras se divide el número de personas que asistirán, se multiplicará el personal de seguridad para evitar aglomeraciones y asegurar el correcto desarrollo del evento. Además, las pruebas PCR a las que fueron sometidas los protagonistas el pasado lunes dieron negativo.