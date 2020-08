Miranda: "Tengo la espina de jugar en Segunda y espero poder hacerlo aquí"

? Fito Miranda llega procedente del Chennai City indio, pero conoce la categoría a la perfección. El catalán ha militado en todos los grupos de Segunda B en equipos como el Huesca, Cornellà, Burgos, Cartagena o Sabadell. No obstante, a sus 30 años, sigue sin haber probado la división de plata. "Tengo la espina de poder jugar en Segunda y espero poderlo hacer aquí", confesó ilusionado.

El extremo, que destaca por el buen golpeó a balón parado con su habilidosa zurda, afirmó que el Baleares ya trató de contratarle en años anteriores: "Habíamos hablado y por circunstancias no se había dado el fichaje. Han apostado fuerte por mí, me han transmitido confianza". Miranda vive con cierta indignación la falta de calendario para el inicio de la competición. "Primera y Segunda está cerrado y nosotros, al ser semiprofesionales, no tenemos fecha", manifestó.