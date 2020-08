Dani Pichín: "Estoy aquí para lograr el ascenso"

"Estoy aquí para lograr el ascenso y debutar en Segunda, porque tengo esa espina clavada", ha señalado este mediodía Dani González 'Pichín', hasta la fecha el refuerzo más importante de un Atlético Baleares que aspirará de nuevo a ascender: "Es muy complicado subir a Segunda División, ya se vio en el play off donde los favoritos cayeron pronto, el trabajo te lleva a ascender y este año trabajaremos para ello".

El extremo madrileño ha sido presentado este mediodía, tras el primer entrenamiento de la temporada de la plantilla blanquiazul, en la sede de Gomila Gost del polígono de Can Valero de Palma, patrocinador oficial del club. Ha estado acompañado por Ignacio Ranera, responsable comercial y por el director deportivo Patrick Messow.

"Puede ser un plus haber ascendido dos veces, pero es mi trabajo diario", ha indicado el madrileño, que subió con el Majadahonda y la Ponferradina. "Cada año intento superarme, aunque el pasado no estuve a mi nivel; pero este año lo recuperaré cumpliendo el objetivo con trabajo. Cada año quiero ser mejor en mi día a día y no será menos", ha sentenciado el pequeño extremo (1'62 de altura), que se ha definido como jugador: "Al jugar en banda desbordo pero ayudo defensivamente y con gol. Me siento más cómodo en el extremo izquierdo, pero puedo jugar en cualquier sitio".

"El Atlético Baleares ha apostado mucho por mí, se han preocupado en mi fichaje, en darme comodidad y no dudé en venir, aquí estoy", ha explicado Pichín, que se informó sobre el club palmesano antes de firmar: "He coincidido con compañeros que me han hablado muy bien del Atlético Baleares, es un club que siempre ha estado arriba y estoy contento de estar aquí".

"Mis primeras impresiones son buenas, veo un equipo humano y como una pequeña familia que se está haciendo. El año pasado vi que se hizo un esfuerzo para el Estadio Balear, para que tuviera césped natural; muy bien todo", ha sentenciado.

Por último, ha dado sus primeras impresiones sobre Jordi Roger, el técnico que se ha hecho cargo del equipo este verano, y de la plantilla: "Muy bien el míster, habla, cercano y con los compañeros iremos cogiendo confianza". "Alfonso Martín es buen compañero, buen jugador, va a aportar mucho a este equipo y estoy contento de que venga", ha concluido Pichín, que la temporada pasada coincidió con el mediocentro en la Cultural Leonsa.



Patrick Messow: "Siempre nos ha interesado"

"Dani Pichín, es un jugador que, la verdad, siempre nos ha interesado y cuando tuvimos posibilidad apostamos fuerte por él", ha explicado el director deportivo Patrick Messo, que ha añadido: "Es diferencial en la categoría, con 200 partidos, tres años de play off y dos ascensos; su ambición es clara, la misma que la nuestra".

"Sus números lo demuestran y tenemos el mismo camino, un jugador que encaja en el club, que puede jugar en las dos bandas y de mediapunta y nos da muchas opciones en el ataque y flexibilidad. Estoy muy contento de tenerlo aquí", ha aseverado.