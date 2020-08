Messow: "Esperamos incorporar un delantero en los próximos días"

Fito Miranda y Armando Sashoua han sido presentado está mañana como nuevos futbolistas del Atlético Baleares en el Hospital Sant Joan de Deu, donde la plantilla blanquiazul ha realizado las pruebas de la covid-19 y los reconocimientos médicos pertinentes antes de empezar mañana los entrenamientos. Patrick Messow, director deportivo del club, acompañó a los nuevos fichajes y ha valorado positivamente ambas incorporaciones.

Con seis fichajes y ocho renovaciones, Jordi Roger, nuevo entrenador balearico, cuenta con pocos mimbres para empezar la pretemporada. "Ahora mismo contamos con 14 jugadores, espero que alguien más venga. Durante el día de hoy podemos comunicar otra incorporación y en las próximas jornadas llegaran más. Estamos valorando el mercado y todas las opciones con calma", ha explicado Messow.

En cuanto a las salidas, preocupa especialmente la delantera. Con el futuro de Lekic y Gabarre todavía en el aire, el equipo está huérfano en esa posición. "Aún no han decidido su futuro. Estamos en contacto, el tiempo dirá como termina este tema. A día de hoy estamos sin delantero centro así que es un objetivo prioritario. Esperamos cerrar una incorporación en los próximos días", ha declarado el director deportivo.

En la reestructuración de la plantilla, todavía a medias, el directo deportivo está contando con la opinión de Roger. "El club siempre tiene la ultima palabra en los fichajes, pero siempre intenta trabajar junto al cuerpo técnico. Es verdad que ahora ha mucha relación y cercanía y estamos trabajando y valorando todas las opciones juntos. Pero al final tomaremos la mejor decisión para nosotros", ha apuntado el mandatario alemán.

Mañana Roger dirigirá su primer entrenamiento como entrenador del Baleares con el listón bien alto. "El entrenador sabe para que ha venido y la exigencia del club. El tiene la misma idea y la misma ilusión, vamos juntos de la mano", ha afirmado Messow, quien sigue con el ascenso a Segunda entre ceja y ceja.

El inicio de la competición sigue en el aire y está suponiendo un problema para llevara a cabo la planificación deportiva. "Estamos esperando una confirmación, pero contamos que empezaremos el mes de octubre. Confío en que Luis Rubiales, que siempre fue un presidente que se preocupó por los intereses del fútbol modesto, nos de una respuesta pronto", ha dicho Messow.

Armando Sashoua regresa al Baleares en propiedad y firma por dos temporadas. Pese a que no tuvo demasiado protagonismo con Mandiola, vuelve dispuesto a asumir el rol de su hermano Samuel. "Es mi segunda oportunidad para ayudar a subir, el club debería estar jugando en Segunda División. Estoy listo para jugar todo lo que pueda".

Fito Miranda, por su parte, ha recordado que estuvocerca de llegar a la isla en temporadas anteriores, pero no se llegó a materializar su fichaje: "Habíamos hablado años anteriores y por circunstancias no se había dado el fichaje. Este año han apostado fuerte por mi, me han transmitido mucha confianza. Tengo la espina de poder jugar en Segunda a mis 30 años y espero poderlo hacer aquí".