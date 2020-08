Joan Mir: "Viñales nos puso a todos en peligro. Sin frenos, debió abandonar"

El mallorquín Joan Mir (Suzuki), que en la primera carrera en el Red Bull Ring, en el Gran Premio de Austria, logró un extraordinario segundo puesto y podio detrás del italiano Andrea Dovizioso (Ducati), perdió el domingo, incomprensiblemente según él y todos los habitantes del 'paddock' de MotoGP, la posibilidad de conseguir su primera gran victoria por culpa del catalán Maverick Viñales (Yamaha), que, pese a tener problemas de frenos desde la cuarta vuelta, siguió en pista y, finalmente, tuvo que tirarse de su moto al final de la recta de Spielberg, a 220 kms/h., protagonizando un accidente del que, afortunadamente, salió ileso. Eso sí, su moto se incendió al estrellarse contra las protecciones, provocando la bandera roja que dio al traste con el liderato, ventaja y más que probable victoria de la estrella mallorquina.

"Lo que ha hecho Maverick es de una gran irresponsabilidad y espero que se analice, como ocurre cada vez que un piloto provoca una bandera roja, y lo sancionen pues, al margen de que ha puesto en peligro la integridad física de todos nosotros, a mí me ha estropeado una clara oportunidad de ganar mi primer gran premio de MotoGP y, eso, la verdad, no hace ninguna gracia", señaló Mir al término del Gran Premio de Estiria, que acabó ganando y haciendo historia el portugués Miguel Oliveira (KTM).

La compañía de frenos Brembo llevó al Red Bull Ring unas pastillas de freno más grandes de lo habitual por si sus pilotos querían utilizarlas al temer, como así ocurría en muchos casos, que las pequeñas, habituales en todas las carreras, se sobrecalentasen en exceso y dejasen de funcionar. Todo el mundo utilizó las grandes, menos Mir y Viñales.

"Yo llevaba, en efecto, las pastillas pequeñas, las de siempre, pues no tuve problema con ellas a lo largo de todo el fin de semana", explica el mallorquín de Suzuki, de 22 años y octavo del Mundial de MotoGP, a 26 puntos del líder, el francés Fabio Quartararo (Yamaha). "Sabíamos que no íbamos a sufrir con eso. Las Yamaha tienen problemas de frenos siempre y decidieron hacer la carrera con las pequeñas. He escuchado que Maverick tenía problemas desde la vuelta 4. Algo muy irresponsable, porque pones en peligro al resto de pilotos. Se ha quedado sin frenos y no ha sido muy responsable por su parte", reflexionó.

El catalán Alex Rins, compañero de Mir en Suzuki, fue más duro al juzgar el comportamiento de Viñales. "Si te has quedado sin frenos nada más comenzar la carrera, lo que tienes que hacer es salirte de la pista, ir a boxe y solucionarlo o abandonar. Viñales debió dejar la pista antes de provocar un accidente, su comportamiento me parece, como poco, inadecuado, la verdad".

Mir, que reconoció estar "muy, muy, muy enojado", consideró que había sido maltratado por Dirección de Carrera durante todo el gran premio. "No quiero ser el vencedor moral de esta carrera. No sirvo para eso. Puede, sí, que haya dejado mi sello en este circuito, vale, pero yo lo que quiero es ganar, por mí, por mi marca, por mi familia, por mis fans, por mi equipo, por la afición y estaba a punto de conseguirlo, pero el comportamiento de Viñales me lo ha impedido y eso me parece muy mal".



La última vuelta

El mallorquín de Suzuki, que asegura que se siente preparado "para pelear por el título mundial, que, sin Marc Márquez (Honda) en pista, parece más abierto que nunca", recuerda que, no solo durante los entrenamientos Johann Zarco y Andrea Dovizioso debieron ser sancionados "por estar en medio de la pista", sino que el comportamiento de Pol Espargaró "al que quiero mucho y él lo sabe" le impidió, tal vez, volver a subir al podio por segundo domingo consecutivo.

"Pol, en la penúltima curva, se coló y decidió entrar en la última curva por fuera (de la pista). La línea la tenía Jack (Miller), él sabía que si entraba por fuera se iba a colar, ha abierto gas y ha vuelto, y no le penalizan. Él sabía que estaba sancionado, porque se iba directo al boxe, y le han parado y le han metido (en el parque cerrado). Pol lo ha hecho muy bien, pero me quejo del comportamiento de la Dirección de Carrera, porque hay una norma y hay que cumplirla, si no esto es un cachondeo", argumentó.



Aspirante al título

Mir insistió en que se siente en un gran momento de forma y, por supuesto, que tiene la sensación de que, como ya comentó antes de empezar esta irregular temporada, va a poder pelear por el podio y la victoria en todos los circuitos. "Si, aquí, en Spielberg, donde la potencia del motor es vital, hemos estado delante, es que tenemos moto, técnicos, mejoras y equipo para plantearnos siempre estar en el 'cajó' y, sí, ya lo dije en invierno, ya lo comenté tras los test, estar peleando por el título. ¿Difícil?, claro que es difícil, en ningún deporte, en la vida, nadie te regala nada", finalizó.