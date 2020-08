Joan Mir: "Que tengan una norma y la cumplan, si no es un cachondeo"

"Que se aclaren, que tengan una norma y la cumplan, si no, esto es un cachondeo". Joan Mir no ocultó su enfado con dirección de carrera, que no sancionó a Pol Espargaró por una salida en la última vuelta que hubiera supuesto que el mallorquín hubiera terminado en el podio. Mir admitió que se sentía con posibilidades reales de ganar. "Ha sido una pena, porque me encontraba muy bien y habíamos hecho un fin de semana perfecto, pero hoy -por ayer- no era nuestro día. No me gusta esto de vencedor moral, porque los puntos se los ha llevado Oliveira, y la gloria, pero sí que hemos dejado un sello. Hemos estado donde queremos estar. Ya estamos. Llegará la victoria", reflexionó con su habitual optimismo el piloto de Suzuki.