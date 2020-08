Mir: "Para conseguir la victoria en Estiria habrá que ser constante"

El mallorquín Joan Mir (Suzuki GSX RR), cuarto en la clasificación de entrenamientos para el Gran Premio de Estiria de MotoGP (Austria), pero que saldrá desde la primera línea por la sanción al francés Johann Zarco, afirmó que para luchar por la victoria "habrá que ser constante".

"La constancia seguramente sea la clave de todo esto ya que hay pilotos que pueden rodar en tiempos veloces, pero luego hay que mantener esos tiempos y ahí creo que la cosa se limpia de gente en este caso por eso mantener esos tiempos hará que algunos pilotos se escapen y otros se vayan quedando", explicó Mir.

"En el segundo sector hemos mejorado y también un poco el agarre por todo el circuito y es curioso, porque cuando me pongo detrás de Dovizioso, a mí también me parece que aceleran muy bien y en esta categoría se juega mucho al 'elástico'", comentó."Estoy mejor que el fin de semana pasado y entonces tenía buen ritmo para luchar por el podio, parece que somos o los mejores, o los segundos mejores en ritmo y eso hará que mañana la carrera sea de no ir tanto con el gancho puesto para ir más a controlar o pensar una estrategia. No veo la posibilidad de la escapada, porque hay muchos pilotos que van rápido, pero sí que veo la opción de luchar hasta el final por la victoria", reconoció.

Augusto saldrá cuarto en Moto2

En Moto2 el palmesanoAugusto Fernández (Kalex) saldrá cuarto en la parrilla por detrás de Canet, Jorge Martín y el japonés Nagashima.