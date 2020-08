Rodrigo Pernambuco refuerza el ataque del Urbia Palma

El Urbia Voley Palma ya cuenta con su primer refuerzo para la próxima temporada. Se trata de Rodrigo Melo 'Pernambuco', un opuesto brasileño de 23 años que llega procedente del Sporting de Lisboa y que llega para dar un salto de calidad en ataque. Con un físico extraordinario, Pernambuco es letal en la red y ya ha demostrado su poderío y calidad en su corta trayectoria en Europa siendo una de las grandes sensaciones de la Liga lusa pese a su juventud. De hecho, fue elegido como el mejor atacante de la liga portuguesa hace dos temporadas. El club apuesta por un jugador joven, de carácter, con unas condiciones extraordinarias para marcar diferencias en la red y con el que pretende mejorar las prestaciones ofensivas del equipo. Firma por una temporada.

El atacante asume saber que está "en uno de los mejores equipos de España". Es por ello que afirma que el club no puede aspirar "a nada por debajo del tercer puesto". Reconoce que todavía tiene aspectos en qué mejorar, sobre todo a nivel técnico, pero la parte en la que se centrará será "en la visión de juego".

Pernambuco destaca que lo que le ha hecho decidirse para recalar en el Urbia Voley Palma es que tiene "una historia muy respetada, han jugado muchos campeones aquí. Eso da peso a la camiseta, sabes que no estás en cualquier equipo". Además, un factor que también tuvo en cuenta a la hora de elegir Palma fue el clima: "De la ciudad me gustan mucho las playas, el clima que se parece mucho a mi tierra con el calor. Yo que vengo de Brasil y allí sigue haciendo calor, por lo que aquí me siento como en casa".

El opuesto debutará en la liga española con tan solo 23 años. Sabe que llega a una competición muy competitiva y que tendrá que adaptarse a ella. "Hay que ser paciente porque no es cualquier Liga, no es ninguna broma. Hay que estar bien preparado, con la cabeza centrada porque si no haces las cosas bien dejas pasar la oportunidad. Hay que estar en alerta siempre porque si te despistas una milésima de segundo das un paso atrás", ha apuntado.

Para este curso espera no tener que vivir la misma situación que en el anterior, donde no se pudo terminar la competición por culpa de la pandemia: "Ya pasamos la preocupación del coronavirus la temporada pasada y fue una situación muy incierta, se paró la Liga y no se sabía si se iba a continuar o si no, y eso para un deportista es frustrante. Siempre estás entrenando al máximo, en busca de objetivos y la temporada acaba sin ningún objetivo cumplido. Mi miedo es ese, que vayas bien, consiguiendo objetivos y de golpe se acabe la Liga. Remas tanto y no llegamos a ningún lugar. En Brasil decimos que nadas y nadas para morir en la playa. Eso es muy frustrante para un deportista".

Pernambuco firma tan solo por una temporada, pero espera que sea la primera de una larga etapa en Palma porque "si todo va bien quiero quedarme a aquí, tengo que ser agradecido con las personas que me han valorado. Si me tengo que quedar, renovaré muy feliz".