El 'Desafío Atleta vs Caballo' costará 2,20€ la entrada

Con motivo de la celebración del evento duelo Atleta VS Caballo del viernes 28 de agosto en el hipódromo Son Pardo, ante la previsión de una elevada asistencia de público a la jornada y en cumplimiento de la nueva normativa sanitaria publicada en el BOIB extraordinario núm. 143 del 18 de agosto de 2020, el Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, junto con la Federación Balear de Trote, ha elaborado un protocolo de actuación para la reunión y han tenido que tomar la decisión de poner a la venta de forma anticipada un máximo de 1.000 entradas, a un precio simbólico de 2,20 €, para poder controlar el aforo.

La venta de entradas se realizará en las oficinas del IEHM los hipódromos de Son Pardo y Manacor a partir del lunes 24 de Agosto y con una limitación de un máximo de 5 entradas por persona. Además, para poder adquirir las entradas se deberá presentar el DNI y sólo se aceptará, de forma presencial, un DNI por persona. De este modo se pretende garantizar que pueda acceder la mayor cantidad de gente posible a la vez que se cumplen las nuevas normas establecidas por el Gobierno.

Esta medida se suma a otras que ya se practicaron en los hipódromos al reinicio de la competición, después del parón en marzo con el establecimiento del estado de alarma del Gobierno en todo el territorio español, como son el uso obligatorio y correcto de la mascarilla, el uso de gel hidroalcohólico, la desinfección de las instalaciones y la distancia de seguridad, medidas que en todo momento se cumplieron hasta el apertura de las puertas de los hipódromos al público.

El protocolo de actuación de la FBT-IEHM pretende garantizar la seguridad de deportistas, personal y asistentes de la jornada en uno de los escasos eventos que se han organizado durante el verano en los hipódromos.

A continuación adjuntamos protocolo de actuación para la reunión de carreras del viernes 28 de agosto en el hipódromo Son Pardo:

1.- La competición se llevará a cabo con aforo limitado a 1000 personas.

2.- Tendrán acceso al hipódromo 4 personas por caballo inscrito en la reunión de carreras.

* Si una cuadra tiene dos caballos inscritos, recibirán un máximo de 3 acreditaciones más, y a partir del tercer caballo inscrito puede recibir 2 acreditaciones más para caballo. En cada caso estarán incluidos el conductor y entrenador de cada caballo.

Por su acreditación deberán recoger una pulsera identificativa de las oficinas del IEHM hasta el viernes 28 de agosto a las 12 horas.

3.- El público deberá adquirir una entrada para poder asistir a la jornada. Se hará una venta anticipada de entradas en las oficinas del IEHM en Son Pardo y en Manacor a partir del Lunes 24 de Agosto en horario de oficina (de 9 a 14 h.) Al precio de 2,20 €.

Se podrán adquirir un máximo de 5 entradas por persona, llevando de forma presencial, su DNI.

4.- Las personas invitadas por la organización llevarán físicamente su invitación, que deberán mostrar al control de entrada junto con su DNI para acreditar su identificación.

5.- La prensa que quiera cubrir el evento deberá acreditarse con 72h. de antelación enviando sus datos a comunicació@hipodromsonpardo.com. Recibirá una autorización que deberá llevar en papel, junto con su DNI.

6.- Será obligatorio en todo momento el uso de mascarillas protectoras dentro del hipódromo, incluso por los conductores durante la competición. La mascarilla debe usarse correctamente, y debe cubrir desde el tabique nasal hasta debajo de la barbilla, ajustándose correctamente en la cara

.

7.- Las instalaciones del hipódromo están provistas de gel hidroalcohólico para su uso frecuente, obligatorio en la entrada al recinto.

8.- Se debe respetar una distancia de un metro y medio entre el público asistente, salvo las personas convivientes.

9.- Los deportistas y caballos podrán acceder por una entrada a las cuadras Norte y una en las Sur, y el público y medios de comunicación sólo podrán entrar por la entrada principal del hipódromo.

En las tres entradas habrá personal de seguridad.

10.- Los baños serán limpiados y desinfectados continuamente por personal especializado.

11.- No podrá acceder al hipódromo ningún vehículo, excepto aquellos de personas discapacitadas con autorización previa de acceso.

12.- En la zona de entrega de dorsales y pasaportes equinos se guardará en todo momento la distancia de seguridad de 1,5 m.

13.- El recinto está provisto de gel hidroalcohólico en la entrada de cuadros.

14.- Los conductores de los caballos deben entregar a la FBT una declaración responsable conforme a que en los últimos catorce días anteriores no han tenido ninguna sintomatología compatible con Covid-19, que no han obtenido un resultado compatible con presencia de infección activa a una prueba diagnóstica de Covid-19, que no han convivido con personas que hayan sido declaradas un caso.