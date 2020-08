Reina: "Está claro que este equipo va a luchar por subir"

Palabra de capitán. El guardameta del Real Mallorca, Manolo Reina, no esconde los ambiciosos objetivos que persigue este año el equipo. El cancerbero andaluz, renovado hasta 2022, ha reconocido que la intención del plantel bermellón es "luchar por subir". "Al final somos un recién descendido y tenemos jugadores importantes y un muy buen equipo. Está claro que vamos a luchar para conseguir subir, pero evidentemente tenemos que ir poco a poco porque hasta que no llegue el final del año no vamos a saber por lo que vamos a luchar. No se va a dar nada por perdido", ha señalado.

Con 111 partidos enfundado en la elástica bermellona, desde su llegada a la isla en el verano de 2017, Reina se ha convertido en una de las piezas fundamentales del vestuario bermellón. En su día se ganó la confianza de Vicente Moreno y ahora quiere hacer lo propio con Luis García Plaza. "Coincidí con Luis hace ya años, pero en esta semana que llevamos trabajando con él, es un entrenador muy vertical. Es hora de demostrarle que queremos jugar y ser importantes", ha indicado.

En menos de un mes, el 13 de septiembre, dará inicio la competición. Sin casi tiempo para prepararse, Reina ha reconocido que está siendo una pretemporada de lo más atípica: "Está siendo todo un poco extraño, pero ya veníamos acostumbrados. Nos estamos intentando adaptar lo antes posible, acumulando carga de entrenamiento, conociendo a compañeros que han venido de estar cedidos y mirando de acoplarnos lo antes posible para ser un equipo fuerte".

Con uno de los compañeros con el que todavía no ha podido coincidir Reina en los entrenamientos es con Antonio Raíllo, uno de sus mejores amigos dentro del vestuario. El cordobés, por precaución, guarda cuarentena en su casa al haber estado en contacto directo con el positivo del plantel, Stoichkov. El de Villanueva del Trabuco ha desvelado que no está siendo un episodio fácil de llevar para su compañero de habitación. "Todos conocemos a Raíllo, no sabe estarse quieto. He hablado con él y sé que es una situación difícil para los dos. Tienen ganas de empezar y demostrar, pero estamos ahora mismo en medio de una pandemia y tenemos que ser todos responsables. Ahora les ha tocado a ellos, pero muy posiblemente otro día le tocará a otro", ha reconocido.

Cuestionado por la posibilidad de que Ante Budimir o Martin Valjent abandonen el equipo, Reina ha deseado que "ojalá" acaben quedándose: "El compromiso de ellos existe. Entrenan cada día como si fuera el último, ayudan y están contentos aquí, pero ya se verá lo que pasará. Toda la plantilla está encantada con ellos, sabemos que son dos grandísimos jugadores y ojalá se pudieran quedar".

Reina tampoco ha ocultado la sorpresa que se llevó el plantel tras conocer la intención de Moreno de abandonar el Mallorca. "La marcha de Moreno nos sorprendió como a todos. Vicente fue el que tomó esa decisión y tendría sus motivos. Lo que está claro es que los que nos quedamos aquí tenemos que ir a muerte con el nuevo entrenador. Toda la gente está muy contenta y vamos a pelear porque no se pierda esa señal de identidad que ya tenía el Mallorca", ha zanjado.