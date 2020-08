El Palma Futsal instala un sistema de control de acceso a Son Moix

El mundo ha cambiado por culpa de una pandemia que todavía hoy nos amenaza a todos. La realidad de hoy exige más medidas de higiene y seguridad para evitar contagios y protegernos en la medida de lo posible y con las mayores garantías. El Palma Futsal tiene muy claro que la salud de sus jugadores, trabajadores y aficionados está por encima de cualquier cosa y, por ello, va a innovar con un sistema pionero en el mundo del deporte para proteger la salud de todos los que acudan a los partidos del Palau Municipal d'Esports de Son Moix cuando sea posible.

Instalará un sistema de reconocimiento facial que toma la temperatura de cada persona que accede al recinto y que lleva instalado, entre otras aplicaciones y posibilidades, un sistema de control de mascarilla que avisa cuando la persona que accede lo hace sin ella puesta.

Se trata de un sistema, Fever20 (Fever Twenty), importado de Gran Bretaña y el Palma Futsal es la primera entidad o empresa que lo ha estrenado en España con el acceso de los jugadores para los entrenamientos que realizan cada día en Son Moix. Con dicho sistema se pretende garantizar un control exhaustivo y detallado de los que acceden al pabellón, de hecho, el sistema permite registrar a cada aficionado que acceda al estadio manteniendo sus datos para un reconocimiento personalizado cada vez que acuda a ver un partido y sin necesidad de que otra persona esté expuesta en las puertas de acceso pudiendo así ayudarse en la tecnología para proteger la salud de todos.

El club instalará el sistema en las puertas de acceso de los aficionados, de la zona VIP y de los jugadores y árbitros. Luis Tirado, responsable de Fever20 en España, explica que es "un sistema de reconocimiento facial con lector térmico para dar seguridad a los abonados y usuarios que entren en las instalaciones o los negocios, asegurar que no tienen fiebre y que son las personas adecuadas y tienen acceso a estas zonas".

Además de esta función básica, el dispositivo tiene otras funciones como, por ejemplo, "recordar a los usuarios que tienen que llevar mascarilla, también puede utilizar tarjeta para doble seguridad o incluso un teléfono para dar acceso a ciertas zonas".

El Palma Futsal es el primer club que apuesta por un innovador sistema de control de acceso de sus aficionados para cuando sea posible el público en las gradas y sin esperar a lo que establezca el protocolo que debe regir a todos los clubes y el acceso de los aficionados a los recintos deportivos.

El club ha trazado su propio protocolo interno para sus jugadores, ha realizado ya tres controles con test a sus jugadores para evitar un posible contagio y ahora apuesta por la tecnología para un control más exhaustivo de trabajadores y aficionados. Este sistema ya comienza a usarse en otros sectores como la restauración.

El responsable de este novedoso sistema en España reconoce que "no solamente es un sistema deportivo, también es para todo tipo de negocios como restaurantes u hoteles, todo tipo de negocios que quieren devolver la confianza y demostrar a sus clientes que están pensando en su seguridad. Lo bueno que tiene es que no necesitas a una persona cualificada midiendo la temperatura de tus usuarios, abonados o clientes. Puedes tener los terminales y no hace falta contacto".

El club instalará estos terminales de acceso tanto para los partidos del Palma Futsal como los del Urbia Voley Palma en sus partidos de la Superliga que se disputen en Son Moix