Lolo: "Si esto se alarga va a ser complicado a nivel anímico"

No son tiempos fáciles para los clubes de fútbol sala. El hecho de no saber qué pasará ni cuándo es un factor que en este inicio de la temporada directivos y jugadores tienen que saber gestionar. Lolo , uno de los pesos pesados de la plantilla del Palma Futsal, tiene claro lo que tiene que hacer a nivel personal: "A los jugadores no nos queda otra que seguir entrenando y estar preparados. Es una decisión más de despachos que deportiva y a nosotros lo que nos incumbe es entrenar, estar al máximo y en eso estamos. Si esto se alarga un poco va a ser complicado a nivel anímico, pero al final el grupo es lo importante y estaremos entretenidos hasta que llegue el momento".

El '4' del Palma Futsal reconoce que esto a nivel deportivo no les va a afectar "porque todos los equipos estamos en las mismas condiciones", aunque sí asume que a nivel social se puede notar: "A nivel social somos un club muy fuerte y necesitamos que la competición avance para que toda la masa social nos apoye, pero el club se está moviendo muy bien".

Respecto al tema deportivo, Lolo, tras las dos primeras semanas de entrenamiento afirma: "Me encuentro bien físicamente. Está siendo una pretemporada un poco atípica, primero por lo corto que iba a ser y ahora por la incertidumbre, pero el equipo lo está afrontando con las máximas garantías y preparándonos para cuando llegue el momento y estemos a tope. Además, los tres fichajes se han adaptado muy bien y vienen con muchísimas ganas, así que a sumar". La temporada pasada dejó con un mal sabor de boca a un equipo que vio cómo se volvía a quedar a las puertas de la final por el título de liga: "Cada año estamos más cerca, pero ya tenemos ganas de dar de verdad el zarpazo. La temporada pasada íbamos con muchísimas ganas, habíamos trabajado muchísimo durante la cuarentena y nos derrota Inter en semifinales, que para nosotros fue un medio fracaso porque íbamos con todas las ganas del mundo y pensábamos que nos íbamos a llevar la victoria".

Un paso más

De cara a este curso, Lolo cree que "este año se trata de un paso más; meterse en la final o ganarla, porque vemos que el equipo mantiene el bloque y solo hacemos incorporaciones buenas. Tenemos que dar un paso más porque el equipo ya está llamando a la puerta". El equipo seguirá trabajando cada día en el Palau de Son Moix a la espera de que puedan jugarse partidos amistosos.