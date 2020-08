Bartomeu: "Koeman será el nuevo técnico y me ha dicho que Messi será su pilar"

El presidente del FC Barcelona, Josep Maria Bartomeu, confirmó que el holandés Ronald Koeman será el nuevo técnico blaugrana "si nada se tuerce" y aseguró que el exjugador culé cuenta con Messi para el nuevo proyecto porque quiere que sea su "pilar".

"Koeman será el entrenador, ya sale en todos los medios, y si no hay ninguna novedad será el técnico que llevará las riendas del equipo con un proyecto distinto. Es un entrenador que conocemos no solo por su pasado como jugador, sino por su etapa como técnico", dijo Bartomeu en una entrevista en Barça TV.

"Si nada se tuerce será el técnico de la próxima temporada. Le conocemos muy bien, sabemos cómo piensa, conocemos su experiencia, fue destacadísimo en el 'Dream Team' de Johann Cruyff y es conocedor de su filosofía. El socio tiene que ilusionarse con el nuevo técnico", añadió el máximo mandatorio de club blaugrana.

Bartomeu desveló que Koeman fue su primera opción el pasado mes de enero cuando decidieron destituir a Ernesto Valverde. "Empezamos conversaciones con distintos técnicos y en aquel momento nos negamos como club, pero ahora lo puedo explicar", dijo sobre el fichaje frustrado de Koeman, que ya era el preferido en las oficinas de Can Barça.

"Tenía una responsabilidad con la selección holandesa y no podía dejar a Holanda sin técnico antes de la Eurocopa. Fue el primero a quien preguntamos en enero. Ahora la Eurocopa queda muy lejos, no sabemos lo que pasará con la pandemia y por lo tanto la responsabilidad con la selección la ha podido dejar. Ahora puede iniciar un sueño para él. Y si lo podemos anunciar en breve será un sueño hecho realidad", comentó.

Preguntado por el futuro de Messi, el presidente culé recordó que el '10' "quiere acabar su etapa profesional en el Barça". "Koeman dice que su pilar fundamental en el proyecto es Leo Messi. Tiene contrato con el Barça hasta 2021, hablo regularmente con él y muchísimo con su padre. Ellos saben que aquí hay un proyecto nuevo, un técnico nuevo que llegará y no tengo ninguna duda de su importancia", afirmó.

"Este nuevo proyecto nos va a animar a todos tras la decepción de Lisboa. Tenemos al mejor jugador del mundo desde hace años. Sigue siendo el número uno a pesar de que nos eliminaran de la Champions. En cada proyecto pensamos en él y que tenemos que jugar con un sistema de juego que ayude a crecer sus capacidades", añadió sobre el jugador rosarino, al que declaró "intransferible". "Es el mejor jugador de la historia".

"Messi está decepcionado, lo estamos todos, pero tenemos que ser optimistas. Hemos pasado un luto de uno o dos días, pero ya está. Hay que levantarnos pensando en qué cosas cambiaremos. El entrenador hablará con Messi y con todos los jugadores. Lo primero será hablar con los capitanes y comenzar a trabajar. En cinco semanas tenemos el primer partido de Liga y no queda mucho tiempo", manifestó.

Además, preguntado por las elecciones a presidente, que se celebrarán en el primer día de partido a partir del 15 de marzo de 2021, Bartomeu explicó que es una "decisión de la junta directiva, de mucha responsabilidad". "Nosotros no hemos querido dimitir porque la liga empieza en cinco semanas y es necesario preparar toda la estrategia y planificación que venimos trazando desde hace semanas".

"Tenemos una situación de pandemia y el tema económico es muy importante. Hay una asamblea en octubre y era una responsabilidad muy grande tomar esta decisión. A partir del 15 de marzo podrá haber nuevo presidente y podremos hacer una transición mucho más tranquila. Queremos que los nuevos gestores puedan iniciar la temporada siguiente, pero todo esto es fruto de un debate y reflexión interna", apuntó.

"Lo más fácil sería dimitir ahora, pero tenemos que tomar decisiones y adaptar al club a esta situación. Tenemos una crisis deportiva, no institucional, ni de club, es deportiva", recalcó. "Hemos tenido un resultado muy negativo en la Champions y visto lo visto es necesario una nueva reestructuración del club. Jugadores nuevos con mucha fuerza", agregó Bartomeu, que cargó con toda la responsabilidad de la temporada recién finalizada.

"El primer responsable soy yo. Consulto a mis colaboradores, hablo con unos, con otros, también hablo con los jugadores. Hay una leyenda que dice que los jugadores mandan y no es así, pero son consultados. Todos los vestuarios tienen mucho poder, es normal, son la pieza más importante, el eje central en torno al que el club trabaja para que haya títulos", admitió.

"Hablamos de una generación que lleva ganando títulos sin parar. Ha sido una generación de jugadores fantástica, hemos disfrutado muchísimo con ellos y por ese motivo pensé que valía la pena que tuviesen una nueva oportunidad. Con el tiempo es muy fácil pensar en arrepentirse pero en el momento uno toma la decisión que cree que es mejor para el club. Con el tiempo podemos valorarlas, pero ahora es fácil. Es evidente que no fue buena, pero lo que quiero decir es que hay cosas que nos han ido bien con el vestuario y otras no", espetó.

"No quiero criticar a nadie, quiero alabar la figura de estos jugadores. Desde el 2008 son 12 años ganando títulos sin parar. Les felicito pero ahora es el momento de empezar a despedirnos de estos jugadores con todos los honores. La renovación será todo lo profunda que haga falta para que el club tenga éxito".

"No hacemos proyectos por hacerlos, los hacemos para ganar. ¿Tenía que haber sido en Anfield, era el momento de hacerlo? Yo preferí dar una nueva oportunidad a estos jugadores y al técnico. La gente no ha valorado lo suficiente la temporada pasada. Ganamos la Liga con una gran distancia de puntos, fuimos finalistas de Copa con muchas lesiones importantes... El año pasado sí que fue el momento de iniciar esta renovación que ahora no se puede postergar", sentenció.