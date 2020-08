Best of Darling tumba al favorito Variuso du Bouffey en Son Pardo

Tinita Pocoví recibiendo el trofeo junto a Best of Darling.

Tinita Pocoví recibiendo el trofeo junto a Best of Darling. irene matas

Best of Darling, con Tinita Pocoví, firmó la victoria en el 'Premi Consell de Mallorca' para damas de la reunión nocturna del viernes en el Hipòdrom Son Pardo.

Una prueba donde el propio Best of Darling, tras la salida del autostart, empezó con el dominio de la prueba, aunque el cambio en cabeza de pelotón de Variuso du Bouffey, con Julia Pons, a falta de 1.500 metros para la llegada, sirvió para imprimir un ritmo más exigente.

Con el dominio del ejemplar de la Cuadra HM, el pupilo de Tinita Pocoví quedó relegado a su estela y Already du Poli por el exterior. A falta de medio kilómetro, Variuso du Bouffey se alejó del pelotón, aunque todo quedó en un espejismo, puesto que la última recta se le hizo eterna, cediendo en los metros finales ante el empuje de Best of Darling.