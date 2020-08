Vadillo: "Estamos haciendo mucho daño al fútbol sala"

"Creo que estamos haciendo mucho daño al fútbol sala". Antonio Vadillo, técnico del Palma Futsal, no se mordió ayer la lengua para hablar de la situación que está atravesando su deporte. El jerezano ha visto como la planificación de la pretemporada se ha ido al traste por la falta de autorizaciones, de un protocolo y por la desinformación que tienen los clubes de la Federación Española y que hace que nadie pueda seguir con lo previsto ante tanta incertidumbre. De hecho, ayer tendría que haber jugado en Sevilla frente al Real Betis en el primer amistoso del verano.

En el club verde pistacho lamentan que no haya una previsión a nivel global para el fútbol sala. Los clubes solo sabían que la competición comenzaba el 5 de septiembre y a partir de aquí todos organizaron su calendario de pretemporada, pero se ha ido al traste porque no se sabe cuándo se iniciará la temporada ya que la federación no cuenta con un protocolo para que se inicie la misma, ni siquiera para jugar los partidos amistosos. "No es lo idóneo afrontar una posible competición sin la posibilidad de jugar partidos amistosos, pero bueno es lo que tenemos ahora. Creo que estamos haciendo mucho daño a nuestro deporte, al futbol sala en sí, sobre todo en la incertidumbre que tenemos, no hay información concreta de nada y esperemos que esto en los próximos días se arregle", comentó Vadillo en declaraciones facilitadas por la entidad mallorquina. Ante esta situación, el andaluz se muestra resignado. "Nosotros tenemos que seguir trabajando. Evidentemente cambiamos la programación y planificación dado que ya no vamos a tener dichos partidos y, a partir de ahí, seguir creciendo como equipo. Vamos a tener más tiempo para la adaptación de los nuevos y sí que es verdad que es una situación que no es idónea. Tendremos que hacer partidos entre nosotros, como supongo que la mayoría de clubes, y a partir de ahí seguir mejorando como equipo en todas las fases del juego, y cuando empiece la competición; bien sea la Liga o bien cuando se abra la veda para jugar partidos amistosos, pues el equipo esté en mejores condiciones de lo que está ahora mismo", destacó.

Después de dos semanas de entrenamientos, Antonio Vadillo reconoció que está satisfecho con el trabajo realizado: "Estamos contentos en cómo vamos asimilando el trabajo. Nos ayuda el tener un alto porcentaje de jugadores que ya estaban el año pasado, ya que a nivel de jugadores solo hemos tenido dos incorporaciones como son la de Marlon y Claudino, y en la portería Fabio. Al final esto facilita mucho la adaptación de los jugadores nuevos y la verdad que estamos muy contentos con el estado de los jugadores a esta altura de la temporada", argumentó.