El Atlético Baleares ficha al central Olaortua, que llega libre del Racing

El central Iñaki Olaortua es nuevo jugador el Atlético Baleares. El club blanquiazul anunció anoche el fichaje del jugador vasco, de 27 años y que las dos últimas temporadas jugó en el Racing de Santander (ascenso a Segunda, en la final con el Baleares en junio de 2019, y la pasada campaña en la división de plata, con 29 partidos disputados).

Con Olaortua, que llega libre y tenía también una oferta del Ibiza, el técnico Jordi Roger cuenta ahora mismo con doce jugadores con los renovados (Xavi Ginard, Luca Ferrone, Pedro Orfila, Jon Aurtenetxe, José Peris, Canario y Alberto Gil) y los otros cuatro refuerzos Dani Pichín, Juan Carlos, Alex Barrera, Fito Miranda.

El conjunto blanquiazul también anunció ayer que Alberto Villapalos no ha renovado su contrato después de tres temporadas en el club. Villapalos, que llegó procedente del Sevilla C y con solo 2 partidos en Segunda B, se despide del Baleares tras sumar 92 partidos (entre liga regular y play off), con seis goles y siendo un jugador decisivo tras afianzarse en la posición de mediocentro defensivo a las órdenes del técnico Manix Mandiola. Además fue segundo capitán esta temporada. El club le agradeció ayer "su profesionalidad y rendimiento".