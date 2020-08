Emotivo mensaje del presidente del COE a la mallorquina Cata Corró

El presidente del Comité Olímpico Español Alejandro Blanco ha dedicado unas emotivas palabras a la nadadora mallorquina Catalina Corró, que en marzo de este mismo año fue intervenida por tercera vez de un tumor en la cabeza y que ya ha vuelto a las piscinas. En un vídeo publicado a través de Twitter, Blanco ha recordado la trayectoria de Corró y se ha mostrado convencido de que el próximo año "estará en Tokio".



"Sin ninguna duda, es una deportista ejemplar. Estoy convencido de que sus ojos, sus sueños, sus brazadas, todo su cuerpo está mirando hacia Tokio. Y también estoy convencido de que su historia es una gran historia. La de una persona que no tiene límites, que no tiene barreras, que no hay nada que la pueda parar. Convencido estoy de que la veré en Tokio y convencido estoy de que contar su historia y seguir su ejemplo es lo mejor que podemos hacer todos aquellos que aspiramos a mejorar en la vida", ha destacado Blanco.





??El @COE_Presidente, Alejandro Blanco, dedica unas palabras a @catalina_corro ??, tras su vuelta a los entrenamientos????



???"Su historia, es la de una persona que no tiene límites ni barreras"



???"Una deportista excepcional y ejemplar, estoy convencido de que la veré en Tokio" pic.twitter.com/219B7CufMj — COE (@COE_es) August 12, 2020

Muchas gracias por tu palabras. Seguiremos trabajando con la mejor actitud para seguir mejorando dentro y fuera del agua??????? — catalina corró (@catalina_corro) August 12, 2020

Blanco también ha querido destacar que su ejemplo de superación debe servir a todos como manera de afrontar la vida. "Nos emocionaba cada vez que la veíamos, y nos seguirá emocionando cuando escuchamos su historia y cuando vemos lo que hace para triunfar en el deporte y en la vida.", ha concluido.Por su parte, Cata Corró ha agradecido sus palabras al presidentes del COE. "Muchas gracias por tu palabras.", ha publicado en redes sociales.