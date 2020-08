Carta de Miquel Bestard a los jóvenes futbolistas de Balears

Miquel Bestard, presidente de la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB) ha escrito una carta dirigida a los jóvenes futbolistas de nuestra comunidad en la que les solicita que extremen las precauciones y que no bajen la guardia ante el coronavirus. Además, explica que la FFIB está trabajando para que el balón vuelva a rodar.



Carta de Miquel Bestard a los futbolistas

A l@s jóvenes futbolistas de Balears,

Como presidente de la FFIB, quiero que sepáis que estamos trabajando muy duro para que pronto se retomen tanto los entrenamientos, como la competición oficial. En la Federació somos plenamente conscientes de las ganas que tenéis de volver a competir cada fin de semana. Sabemos que lleváis esperando el momento en que vuelva a pitar el árbitro desde el mes de marzo. Como habrás podido leer y escuchar, y siguiendo el modelo que aplicará la RFEF, la FFIB está ultimando con la Conselleria d'Esports del Govern de les Illes Balears, un protocolo sanitario claro, que debe ser aprobado por la Conselleria de Salut y cumplido por TODOS.

Un protocolo que fomente la prevención y la actuación si se detecta un caso positivo en tu equipo o en tu club. Solo sabiendo qué hacer en cada momento te protegeremos a ti y a tu familia. Porque esto no va de "soy joven a mí no me va a pasar nada". Ni mucho menos. Si te preocupas por no contagiarte, protegerás a tus padres, abuelos, hermanos o tíos. A todo tu entorno que tanto quieres.

Vemos que hay casos positivos en el fútbol profesional, en los mejores clubs de Europa y del mundo. Así que también puede pasar a lo largo de la temporada en tu equipo y en tu familia. Por favor, sé prudente, toma precauciones, no bajes la guardia. Es el partido más importante que tienes que jugar. Porque si bajas la guardia, el virus te marcará un gol. El virus ganará y no lo podemos permitir.

Va a costar mucho tiempo, esfuerzo y recursos poder volver a jugar a lo que más te gusta, el fútbol. Así que, por favor, te pido en primer lugar que seas responsable y cuides de tu salud. Así estarás cuidando a la vez de la salud de tus seres queridos. Y, en segundo lugar, si mantienes la distancia social al máximo (menos cuando estás en el terreno de juego), si empleas mascarilla, el gel, bebes de tu propia botella, si te duchas en casa en la medida de lo posible en lugar de en el vestuario, te protegerás a ti mismo, a tu equipo y protegerás al fútbol.

Como en el deporte, con el coronavirus, un fallo de concentración o de motivación, una falta de humildad o de creer que eres imbatible, te penaliza. Y si se producen rebrotes será inevitable parar la competición. Cosa que por todos los medios queremos evitar. Hemos tardado en hacer rodar de nuevo la pelota, no la pares nuevamente. Toca y toca el balón. Cuida tu salud y juega al fútbol.

Miquel Bestard Cabot

President