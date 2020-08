Abren expedientes por 'partidos clandestinos' de fútbol base

Una pretemporada atípica. Pese a que el coronavirus campa aún a sus anchas y Mallorca vive un aumento de casos positivos, la actividad en muchos clubes de la isla se mantiene. Hay equipos que ya están en pretemporada y algunos incluso han disputado partidos amistosos, pese a la prohibición de la RFEF y del propio Govern balear

El fútbol puede con todo. Al menos así deben pensar en algunos de los clubes de Mallorca, que durante esta semana han decidido que sus equipos de base disputen partidos amistosos pese a la prohibición de la Federación Española (RFEF) y del propio Govern balear. De hecho, Esports ha detectado solo esta semana dos encuentros que fueron detenidos (se les ordenó dejar de jugar) y sobre los que se puso en marcha el expediente correspondiente para evaluar posibles sanciones.

Varios clubes han confirmado a este rotativo que han recibido llamadas preguntando por la posibilidad de disputar amistosos (sin árbitros, para no tener que notificar su celebración a la FFIB). Y futbolistas de categoría regional también han admitido contactos por parte de otros futbolistas. Todos han querido preservar el anonimato.

"No está permitido", confirmaron ayer desde la Federació de Futbol de les Illes Balears (FFIB), aunque hay clubes que aseguran que no se ha recibido ninguna comunicación oficial al respecto, ni del Govern ni de la FFIB. "Tampoco se pueden subir jugadores de un juvenil B al A, por ejemplo, ni jugar amistosos entre el A y el B", ratificó ayer Manolo Bosch, secretario de la FFIB, que añadió: "No tenemos manera de poder controlarlo".

"Si se pilla a los clubes, hay organismos nuestros y externos que los pueden sancionar", agregó, y recordó que los amistosos "deben solicitarse y tener el consentimiento del Govern". "Hay gente muy irresponsable y muy imprudente", sentenció.

Por su parte, desde el Govern se indicó que "se actúa sobre lo que se tiene constancia. Solo esta semana, y estamos a martes –por ayer–, se han parado dos partidos". Al respecto, cabe indicar que el director general d'Esports, Carles Gonyalons admitía ayer –en una entrevista en IB3 Radio–que su gabinete "no tiene capacidad de controlar todo lo que pase en las instalaciones".

"Cuando se entera Esports, avisa a los ayuntamientos de los municipios correspondientes", señalaron desde la Conselleria. Además, desde la Direcció General d'Esports señalaron que "el procedimiento sancionador lo pone Administraciones Públicas, la Conselleria no puede sancionar" y recordaron que "el titular de las instalaciones es el responsable de lo que allí ocurra".