El Palma Futsal suspende sus partidos de pretemporada

El Palma Futsal ha suspendido sus partidos de pretemporada y no viajará a Sevilla, como tenía previsto este viernes, ni la semana que viene a Galicia ante la situación que atraviesa el fútbol sala español. Queda en el aire el partido que iba a jugar el día 25 en Son Moix ante el Betis. El club queda a la espera de tener información y un protocolo de actuación claro por parte de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) sobre cuándo y cómo se iniciará la liga, dado que de momento el desconocimiento es total.

De momento el club palmesano seguirá entrenando en Son Moix a la espera de ver si la competicón arrancará el 5 de septiembre, como está previsto. No obstante, la falta de tiempo y protocolo, además de la imposibilidad de cumplir los plazos, a la espera de tener más información para tomar decisiones sobre reorganizar la pretemporada con partidos amistosos. Los clubes se encuentran en un callejón sin salida, sin informació por parte de la RFEF y sin autorización para jugar partidos preparatorios.



Futuro incierto

José Tirado, director general del Palma, admite estar viviendo una situación complicada y desesperante: "Nos encontramos con un futuro muy incierto y un presente muy difícil. La realidad es que a día de hoy no sabemos nada. No sabemos si vamos a poder jugar un amistoso o no, si vamos a poder hacer campaña de abonados o no, si vamos a jugar el cinco de septiembre, el veinte, en octubre, si no jugaremos. Es muy difícil gestionar un club profesional sin saber si puedo vender entradas, abonos o publicidad".

Tirado, quien lleva semanas planificando la pretemporada del club, ahora se ha visto en la tesitura de tener que suspender los amistosos programados para estas semanas debido a la falta de unos protocolos que ningún club sabía que eran necesarios para poder jugar: "Nadie nos había indicado la falta de protocolo y que hasta que no lo hubiese no se podía jugar. De esta manera creo que todos los clubes se hubieran alertado y no hubieran cerrado nada".

Ahora, el club se ha visto en la obligación de anular la pretemporada. "Tenemos unos viajes pagados, unos hoteles reservados, unos autocares para viajar a Sevilla concentrados, tenemos todo cerrado para hacer una gira en Galicia", ha manifestado un decepcionado Tirado. Aunque cuando se trata de buscar responsables, nadie quiere hacerse cargo: "Al final aquí nadie quiere asumir responsabilidades y los clubs se tienen que comer todos los problemas".

El director general del Palma Futsal alude a la desinformación por parte de la Federación. "Llevo muchos años vinculado al deporte profesional y amateur y lo más triste que estoy viviendo ahora es la desinformación que tengo. Somos el club con más abonados del mundo, ejemplares en la gestión, reconocido mundialmente y, a día de hoy, no sabemos nada de nada. Ni si va a haber protocolos, ni de qué manera, ni cuándo se va a volver a jugar. Ahora más que nunca los clubs necesitamos información, cariño y apoyo", lamentó el Tirado.