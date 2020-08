Messow confía en cerrar varios fichajes antes del lunes

Patrick Messow, director deportivo del Atlético Baleares, no quiso perderse ayer la presentación de su primer fichaje para la temporada 2020/21. El directivo alemán dio a conocer cómo se coció la contratación del futblista. "Estábamos desde hace tiempo en contacto con él y tras el play-off de ascenso a Segunda concretamos todo para que pudiera volver a la isla y jugar en casa. En poco tiempo llegamos a un acuerdo porque para el Baleares era muy importante tener a un portero con su gran experiencia. Estamos convencidos de que con su carácter y calidad nos va a aportar muchísimo. Ahora tenemos la portería mallorquina completa con una competencia bonita porque Xavi ha demostrado también un gran nivel. Mi obligación es darle medios al míster y creo que hemos acertado", señaló.

A día de hoy el equipo cuenta con nueve jugadores y el nuevo técnico Jordi Roger tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo día 17. Messow reconoció que trabajan sin descanso para poder contar con el mayor número de jugadores posibles en el inicio del curso: "Estamos trabajando cada día y valorando opciones. Cada día pueden pasar cosas y queremos cerrar cuanto antes la plantilla para que puedan trabajar tranquilamente con todos. Aun así lo hacemos todo con la cabeza fría y espero que para el lunes tengamos más jugadores firmados. De todas formas tenemos a futbolistas del filial Santanyí que querrán aprovechar su oportunidad y también del juvenil A".

Cuestionado por el futuro de la competición y la posibilidad de que la Liga no empiece hasta el mes de enero, Messow declaró que no cree que se llegue a ese supuesto. "No creo que empecemos en enero, toda la Segunda B a día de hoy es profesional y vivimos de esto. Muchas familias y puestos de trabajo dependen de la categoría y de esta competición y a día de hoy no contemplamos un cambio de calendario. Es algo que decide la RFEF, pero no pensamos en un cambio porque entendemos que somos profesionales al 100%. Si la Primera y la Segunda juegan, también debemos jugar nosotros. Luis Rubiales siempre ha defendido al fútbol modesto y espero que esta vez no se olvide. Yo quiero empezar la semana que viene la pretemporada, es el plan y espero que no haya un cambio", zanjó al respecto.



Ekain Zenitagoia

Una de las incorporaciones que valora la dirección deportiva del Atlético Baleares para la temporada que entra es la de Ekain Zenitagoia. El mediapunta de 26 años jugó la pasada temporada en el Amorebieta del Grupo II de la Segunda División B. El futbolista anotó 9 tantos, convirténdose en el máximo artillero de su equipo. En la 18/19 vistió los colores de la Cultural de Durango, donde también sumó una cifra importante de goles: ocho.