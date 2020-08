Juan Carlos: "Venir al Atlético Baleares no es un paso atrás en mi carrera"

La portería del Atlético Baleares ha fichado calidad. Calidad, entereza y experiencia. El guardameta mallorquín Juan Carlos ha sido presentado este mediodía como refuerzo de la entidad blanquiazul. El cancerbero calvianer, visiblemente emocionado, no ha podido ocultar la ilusión que le produce volver a su tierra después de tantos años fuera de la isla: "Lo teníamos claro, quería venir aquí y soy consciente que lo del del Baleares en las últimas temporadas no es casualidad. Veo un proyecto serio y fuerte y a eso se le suma el aliciente de estar en casa. Estoy contento y tengo muchas ganas de empezar a ayudar en todo lo que pueda".

Juan Carlos, quien acumula 240 partidos en Segunda División y que también tiene experiencia en Primera en las filas del Villarreal, ha reconocido que para él fichar por el conjunto blanquiazul no ha supuesto "un paso atrás" en su carrera. "No lo siento así. Pese a mi trayectoria este puede ser uno de los días más felices de mi vida. He ascendido a Primera, he jugado en ella, he disputado partidos muy importantes, pero el de hoy es un día muy feliz para los míos. Ahora estoy cerca de casa y no me quiero emocionar. Es un proyecto bonito para mí" , ha resumido el meta blanquiazul.

Cuestionado por la dura competencia que se encontrará bajo los tres palos con la presencia de Xavi Ginard, Juan Carlos no tiene ninguna duda de que se tratará de una competencia sana. "Xavi Ginard es un proyecto consolidado en la categoría, habrá exigencia por ambas partes y respeto. Él es un ejemplo para cualquier en su posición, siempre buscando lo mejor para el equipo y poniéndolo difícil al míster. Xavi tuvo un detalle conmigo que dice mucho de su persona. Nada más firmar me mandó un mensaje y me puso: 'Bienvenido a casa'. No tengo ninguna duda de que será una competencia sana".

Juan Carlos ha jugado en clubs como el mencionado Villarreal, así como otras entidades de renombre como el Oviedo, el Elche, el Albacete o el Numancia. El guardameta calvianer finalizaba contrato con el Numancia, que acaba de perder la categoría,

Patrick Messow, director deportivo del club balear, no quiso perderse este mediodía la presentación de su primer fichaje para la temporada 2020/21. El directivo alemán dio a conocer cómo se coció la contratación del futblista. "Estábamos desde hace tiempo en contacto con él y tras el play-off concretamos todo para que pudiera volver a la isla y jugar en casa. En poco tiempo llegamos a un acuerdo porque para el Baleares era uy importante tener a un portero con su gran experiencia. Estamos convencidos que con su carácter y calidad nos va a aportar muchísimo. Ahora tenemos la portería mallorquina completa con una competencia bonita porque Xavi ha demostrado también un gran nivel. Mi obligación es darle medios al míster y creo hemos acertado", ha señalado.

A día de hoy el equipo cuenta con nueve jugadores y el nuevo técnico Jordi Roger tiene previsto iniciar la pretemporada el próximo día 17. Messow ha reconocido que trabajan sin parar para poder contar con el mayor número de jugadores posibles en el inicio del curso: "Estamos trabajando cada día y valorando opciones, cada día pueden pasar cosas y queremos cerrar cuanto antes la plantilla para que puedan trabajar tranquilamente con todos. Aun así lo hacemos todo con cabeza fría y espero que para el lunes tengamos más jugadores. De todas formas tenemos a jugadores del filial Santanyí que querrán aprovechar su oportunidad y también del juvenil A".

Cuestionado por el futuro de la competición y la posibilidad de que la Liga no empiece hasta el mes de enero, Mewwo ha declarado que no cree que se llegue a ese supuesto. "No creo que empecemos en enero, toda la Segunda B a día de hoy es profesional y vivimos de esto. Muchas familias y puestos de trabajo dependen de la categoría y de esta competición y a día de hoy no contemplamos un cambio de calendario. Es algo que decide la RFEF, pero no pensamos en un cambio porque entendemos que somos profesionales al 100%, si la Primera y Segunda juegan, también debemos jugar nosotros. Luis Rubiales siempre ha defendido al fútbol modesto y espero que esta vez no se olvide. Yo quiero empezar la semana que viene la pretemporada, es el plan y espero que no haya un cambio", ha zanjado.