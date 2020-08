Desafío en Son Pardo: un caballo contra un atleta

El Hipòdrom de Son Pardo acogerá el próximo 28 de agosto un evento inaudito: el 'Desafío Atleta vs Caballo'. Toni Abadía se enfrentará a Joan Toni Riera, a las riendas de Variuso du Buffey, en una carrera sin precedentes que medirá la velocidad de uno de los fondistas españoles más destacados de la última década frente al caballo, un purasangre dirigido por un conductor con más de 3.000 victorias en su palmarés.

Juan Carlos Higuero, laureado exatleta y precursor de la idea, es una persona inquieta. A sus 42 años, se pasa la vida produciendo ideas capaces de hacer feliz a él y a los demás y el pasado mes de julio, de vacaciones en Palma, tuvo una ocurrencia.

Uno de sus interlocutores, Rafel Manera, director técnico de la Federació Balear de Trot (FBT), fue el primero en escucharle. "¿Por qué no enfrentamos a un atleta con un caballo de carreras?", preguntó Higuero, quien cree que no todo está inventado en el atletismo. Al día siguiente fueron al hipódromo de Son Pardo y aprovecharon para cronometrar los tiempos de los caballos y comprobar el recorrido. Cada vuelta es de 1.000 metros y con un piso de arena que, de alguna manera, se puede equiparar al campo a través. "¿Cómo lo ves, Juan Carlos?", preguntó Manera. "Lo veo posible", respondió el exatleta.

Después, habló con Juan Llabata, el presidente de la Federació Balear, y entre los dos ajustaron el recorrido. "Mientras que el caballo tendría que hacer dos vueltas, el atleta haría una. La frontera para la victoria estaría entorno a 2 minutos y 28 segundos", afirmó en declaraciones al diario Sport. El último paso fue presentarle el proyecto a Luis Socias, el presidente del Institut de l'Esport Hípic de Mallorca, a quien le pareció un éxito y dio el visto bueno. Desde entonces, Higuero vive por y para la idea. Ha trasladado estas semanas su vida a Palma para asegurarse la correcta organización y no dejar ni un centímetro libre al azar. "Ahora no tengo nada más importante. Organizar un evento como éste implica entrar en un mundo desconocido, no se ha hecho nunca. Debemos ser perfeccionistas".



Rivales insólitos

Una vez fijada la fecha en el 28 de agosto, faltaba encontrar al atleta que pudiese hacer frente a un caballo de carreras. Higuero telefoneó a Zaragoza al día siguiente. "¿Qué te parece, Toni?". Era Toni Abadía, un atleta de 30 años que se encuentra en la flor de la vida y cuyo currículum es motivo de orgullo para el atletismo español. "Me parece una idea muy exigente y claro que me motiva. Estamos aquí para hacer cosas diferentes y pensar que voy a enfrentarme a un caballo adaptado para la alta competición es tentador. Puedes contar conmigo", confirmó Abadía, lo que supuso una de las piedras más importantes en la estructuración del evento. El atleta hará frente a Variuso du Bouffey, un purasangre nacido en Francia, de la Cuadra HM y capaz de superar los 70 kilómetros por hora. Será dirigido por Joan Toni Riera, laureado conductor conocido como 'Es Boveret', cuya biografía colecciona 3.239 victorias.

"Es verdad que su velocidad asusta, pero vamos a intentar abstraernos de lo que haga el rival y centrarnos en lo que podamos hacer nosotros. He visto carreras de caballos y cómo es el hipódromo, es mi única manera de estudiarle", aceptó Abadía. Pero en ningún caso se da por vencido: "Si logro correr el kilómetro por debajo de 2:30, a pesar de las irregularidades del terreno, tendré posibilidades". Ser realista no impide rescatar las opciones del fondista. "La idea, como mínimo, es que estemos parejos, porque a nadie se le olvide que yo parto con ventaja, pues debo hacer la mitad de recorrido que el caballo", ironizó el atleta zaragozano.

Si nada se tuerce, el 28 de agosto se podrá comprobar si el desafío entra dentro de lo físicamente posible. Abadía ya está haciendo estos días sus incursiones en campo a través para prepararse y Variuso du Bouffey también está manos a la obra. Para mantener la seguridad sanitaria de todos los asistetes, el aforo de Son Pardo se restringirá a 1.000 personas, con todas las entradas a la venta de forma anticipada.