Roger: "Nunca me ha pasado que la propiedad me aconseje hacer una alineación, ni creo que me vaya a pasar"

El Atlético Baleares ya tiene al capitán de su barco. Jordi Roger ha sido presentado este mediodía como nuevo técnico del conjunto blanquiazul. Directo y con las ideas claras, Roger ha hablado del proyecto con el que Patrick Messow le convención para aterrizar en la isla, de los objetivos que se marca en esta temporada y ha evitado entrar en polémicas a la hora de valorar la mala relación entre Manix Mandiola y la propiedad del club.

"Son cosas que han pasado y en las que no tengo nada que ver. Vengo aquí a trabajar con mucha ilusión, como le he dicho al presidente y a Patrick y no pienso en lo que haya podido pasar, solo en el presente y en el futuro como entrenador del Atlético Baleares", ha indicado el catalán, cuestionado sobre dichas polémicas: "Nunca me ha pasado que la propiedad me aconseje hacer una alineación y creo que tampoco me va a pasar. De todas formas, las informaciones que me llegan es que no es del todo real que eso pasase antes del partido ante el Cornellà. Yo puedo hablar de lo que va a pasar a partir de ahora y siempre responderé a todas las preguntas que me hagáis, no voy a rehuir ninguna".

Roger, quien llevaba en paro desde el mes de diciembre, ha reconocido que estos meses le han servido para "reciclarse" y crecer "como entrenador". "Estaba en una situación en la que nunca me había encontrado, era nuevo para mí. Con 40 años nunca me había encontrado sin un equipo para entrenar. Lo he aprovechado para reciclarme, mejorar y ver muchos partidos. También me ha servido para tener el mercado controlado. Vengo con muchas ganas de volver al campo a ponerme el mono de entrenador y con muchas ganas de que comience todo esto", ha resumido.

Cuestionado sobre el objetivo con el que llega al Baleares, Roger ha dejado claro que se une a la 'filosofía Simeone' del partido a partido. "A la prensa le gusta el titular del objetivo, pero para mí, al final, subir será el resultado de un trabajo largo. Mi objetivo es preparar un equipo que compita bien, que siempre esté más cerca de ganar que de perder y preparar al equipo para el primer partido de Liga. El único objetivo que tengo ahora mismo es ganar cada domingo, si lo hacemos, conseguiremos lo que a todos nos gustaría", ha indicado.

"Mi estilo de juego es muy fácil. Lo primero que quiero es hacer un equipo competitivo, que trabaje bien tanto en casa como fuera de ella. Soy un entrenador al que le gusta que su equipo haga una presión alta en campo contrario, intentar robar el balón lo más cerca posible de la portería rival y luego las circunstancias del rival nos llevarán a hacer un juego u otro. En el mundo del fútbol, actualmente, estás obligado a cambiar registros porque si no te conviertes en un equipo muy previsible", ha señalado sobre su filosofía de juego.

La plantilla del Atlético Baleares todavía se encuentra a medio hacer. Esta misma mañana el club ha anunciado la tercera incorporación del equipo, Álex Barrera. Roger ha reconocido que todavía queda mucho trabajo en los despachos antes de que el equipo empiece la pretemporada el próximo 17 de agosto: "Hay mucho trabajo, muchas llamadas, muchos vídeos e informaciones y poco a poco. No nos queremos precipitar. Ahora estamos en un periodo muy importante que es confeccionar una nueva plantilla y todo esto nos ayudará a la hora de trabajar en un futuro".

Sobre las alternativas que tenía y lo que le costó tomar la decisión para venir al Atlético Baleares, Roger ha sido claro: "Desde el primer momento que contacté con Patrick tuve muy claro que quería venir. Tenía una espina clavada por otra vez que estuve a punto de fichar por este club. El del Atlético Baleares es un proyecto muy serio y ambicioso, tienen un campo nuevo que es muy bonito, y no tenía ninguna duda de venir aquí".