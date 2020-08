Luis García: "Quiero un Mallorca alegre, atrevido y valiente"

Luis García Plaza ha sido presentado este mediodía como nuevo entrenador del Mallorca, por el que ha firmado hasta junio de 2022. "Quiero un Mallorca alegre, atrevido y valiente", ha señalado el técnico madrileño, que hace unas semanas rescindió su contrato con el Al Shabab saudí, algún tiempo después de tener su primer contacto con los bermellones.



"Hay un exceso de jugadores", ha declarado García, que cuenta con una amplia experiencia en los banquillos, tanto en la Primera como en la Segunda División española puesto que antes había dirigido al Levante, Getafe o Villarreal. "Pero antes quiero hablar con ellos", ha manifestado el técnico, quien tuvo su última experiencia en España con el Villarreal, en donde digirió solo cinco partidos antes de ser destituido y club que tenía como director deportivo a Pablo Ortells, ahora en el Mallorca y que ha sido quien ha apostado por su contratación.



"Tengo una gran felicidad de estar en un club tan histórico", ha destacado Luis García, que ha añadido que "la obligación de ascender llegará en junio; seguro que o vamos a conseguir, pero no me váis a oír hablar de esto porque hay que ir paso a paso. Es un reto a nivel personal".



Luis García, que este próximo lunes iniciará la pretemporada como máximo responsable del primer equipo mallorquinista, ha señalado que en sus equipos norlmalmente juega con un sistema "1-4-4-2 o 1-4-2-3-1". "Pero no es tan importante el sistema, eso es más variable. Lo que no tiene que cambiar es el estilo. Quiero un equipo alegre, atrevido y valiente, pero también compacto dentro de un orden; eso sí, con alegría", ha sentenciado.