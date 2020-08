La Federación Española prohíbe jugar amistosos a los equipos de Primera

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha denegado la celebración de amistosos de pretemporada a los clubes de la Liga Nacional de Fútbol Sala (LNFS) por la no existencia de un protocolo sanitario, según indicó ayer jueves la LNFS.

"Los clubs de la LNFS se han visto obligados a suspender sus partidos de pretemporada tras recibir la comunicación de la RFEF en la que deniegan la autorización de los mismos y la designación de árbitros al no tener aprobado un protocolo para la vuelta a la competición y para los encuentros amistosos", señaló la asociación en un comunicado.

La medida afecta al Palma Futsal, que ayer mismo había hecho público su calendario de pretemporada, con seis partidos. Y uno de ellos, la presetación en casa, en el Palau d'Esports de Son Moix y ante el Real Betis.

"De momento, no vamos a anular nada y estaremos a la espera. Tenemos partidos en Sevilla y Galicia. Hay contratados viajes y hoteles. Quizás dentro de tres días ya está todo arreglado", señaló ayer José Tirado, director deportivo del Palma Futsal.

Tirado explicó que "hay un protocolo para jugar los amistosos". "Se envía la petición a la Federación, firmado por los dos equipos y te te dan el visto bueno y designan los árbitros", recalcó el director deportivo del Palma, que se mostró contrariado "porque no se ha informado de nada".

"Al primer club que ha hecho la petición, que normalmente se hace con pocos días de antelación, le han dicho que no se podía jugar porque no hay protocolo anticovid y que están trabajando en ello", aseveró Tirado.

La Liga Nacional, en su comunicado, insistió en que, a falta de menos de un mes para el inicio de la Primera División, "la preocupación entre los dirigentes de los clubes sigue aumentando al verse ahora abocados a suspender" estos amistosos, y recordó que hace dos días, sus asociados "denunciaron la ausencia de protocolos anticovid y test para garantizar la seguridad de todos los implicados".

Para la LNFS, esta "falta de previsión de la RFEF" están frenando la "planificación deportiva" de los equipos, la cual se "agrava aún más" por el hecho de que el ente federativo "tampoco ha comunicado el calendario de emparejamientos".

"La RFEF hizo caso omiso a las propuestas de los clubes de retrasar el inicio de la competición en previsión de las dificultades que se presentan en pleno rebrote de la Covid-19 para cumplir los protocolos sanitarios y evitar posibles contagios", sentenció el organismo que preside Javier Lozano.