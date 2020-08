Palma Futsal: Presentación ante el Betis en Son Moix el martes 25

El Palma Futsal ya tiene definida la hoja de ruta de la pretemporada. El club anunció ayer un programa con seis partidos amistosos, entre los que destaca el partido de presentación y que será el único que los palmesanos jueguen en casa. El Real Betis, recién ascendido a Primera División, será el rival en el partido de presentación que se celebrará el martes 25 de agosto en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix y con la incógnita de saber cuánto público podrá acceder al recinto.

Será el regreso de Nico Sarmiento casi dos meses después de cerrar su salida del club hacia el equipo de la capital hispalense, y de viejos conocidos como el entrenador Juanito, Chicho o Rubén Cornejo. El partido llegará a poco más de diez días para iniciar la temporada oficial.

Ahora mismo no se sabe con certeza si podrá acceder público y el aforo permitido para esa fecha ya que la situación puede cambiar y, por tanto, el club no tomará decisiones sobre todos los aspectos sociales hasta que tenga una mayor certeza de lo que estará o no permitido. Incluso, el horario del partido está por decidir y dependerá de si puede acceder público o no.

La hoja de ruta marcada tiene seis partidos de preparación. El estreno será la semana que viene en Sevilla, después el Palma viajará a Galicia, realizará la presentación oficial y jugará un último partido, ante un rival por definir (el 28 o 29 de agosto) y si la RFEF permite los amistosos.