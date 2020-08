El Betis será el equipo invitado en la presentación del Palma Futsal

El Palma Futsal ya tiene definida la hoja de ruta de la pretemporada. Disputará un total de seis partidos amistosos entre los que destaca el partido de presentación y que será el único que los palmesanos jueguen en casa. El Real Betis, recién ascendido a Primera División, será el rival en el partido de presentación que se celebrará el martes 25 de agosto en el Palau Municipal d'Esports de Son Moix y con la incógnita de saber cuánto público podrá acceder al recinto.

El Palma Futsal esperará las directrices del Ajuntament de Palma y de las autoridades autonómicas para decidir todos los aspectos relativos al encuentro. Será el regreso de Nico Sarmiento casi dos meses después de cerrar su salida del club hacia el equipo de la capital hispalense, de viejos conocidos como Juanito, Chicho o Rubén Cornejo. El encuentro llegará a poco más de diez días para iniciar la temporada oficial.

No es un año fácil para planificar una pretemporada. La pandemia sigue mostrando su cara más dura en forma de rebrotes que amenazan la nueva normalidad. Los clubes deportivos tienen que adaptarse con medidas de higiene, seguridad y evitando al máximo posible los contactos para evitar positivos. En esta situación se enmarca la fase de preparación de los equipos para una temporada que nadie sabe cómo va a comenzar y la deriva que va a tomar. De hecho, queda un mes para que arranque la Primera División y todavía no hay calendario y muchas dudas sobre el aforo permitido para que los aficionados puedan acompañar a sus equipos en las gradas con seguridad.

De momento, el Palma Futsal ha cerrado el rival del partido que disputará en Palma y esperará a las próximas semanas para tomar todas las decisiones respecto al partido más allá del encuentro en sí, que puede disputarse sin problema alguno. Ahora mismo no se sabe con certeza si podrá acceder público y el aforo permitido para esa fecha ya que la situación puede cambiar y, por tanto, el club no tomará decisiones sobre todos los aspectos sociales hasta que tenga una mayor certeza de lo que estará o no permitido. Incluso, el horario del partido está por decidir y dependerá de si puede acceder público o no.

El Palma Futsal tiene la necesidad de salir a competir fuera de Mallorca para tener rivales de nivel para coger ritmo de cara a la competición y solo podrá jugar el partido de presentación en casa. En total, la hoja de ruta marcada destaca seis partidos de preparación y como complemento ideal a los entrenamientos del equipo.

El estreno será la semana que viene en Sevilla, precisamente, frente al Real Betis. El partido está programado para el viernes 14 de agosto y será primero de los dos duelos entre ambos equipos este verano. El Palma Futsal viajará a la capital andaluza y regresará a Mallorca antes de iniciar otro viaje a Galicia que va a aprovechar al máximo para disputar tres partidos de golpe en apenas cuatro días. El martes 18 de agosto jugará en casa del Noia, el jueves 20 en casa de O'Parrulo y el viernes 21 en la pista de Burela Pescados Rubén.

Es la cita de cada año con los equipos gallegos pero este año con un calendario comprimido por las circunstancias. Queda por definir el sexto partido que se jugará el 28 o 29 de agosto y que será la última cita antes de que comience la temporada oficial.

Pretemporada del Palma Futsal:

- Viernes 14 de agosto: Real Betis FS – Palma Futsal

- Martes 18 de agosto: Noia Portus Apostoli FS – Palma Futsal

- Jueves 20 de agosto: O'Parrulo Ferrol – Palma Futsal

- Viernes 21 de agosto: Burela Pescados Rubén – Palma Futsal

- Martes 25 de agosto: Palma Futsal – Real Betis FS

- Viernes 28 o sábado 29 de agosto: Por determinar