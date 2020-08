Dimo d'Occagnes consigue su primer triunfo del año

Dimo d'Occagnes, del entrenamiento del mallorquín Toni Ripoll, y guiado por Jean Charles Piton, conquistó la victoria en la tarde de ayer en el 'Prix Gerard Portois', en el hipódromo de Rouen-Mauquenchy.

Una prueba disputada sobre los 2.850 metros, en la que el hijo de Timoko fue de menos a más pese a su desventaja en la salida hándicap. A lo largo de la primera vuelta, Dimo d'Occagnes estuvo colocado en la cola del pelotón, una posición que no abandonó hasta poco antes del toque de campana. El acelerón de d'Occagnes por el exterior y en tercera fila le permitió avanzar posiciones hasta quedar situado a la par del líder de la prueba, Do You Love Me, con Robin Bakker. A lo largo de la última curva pudo aguantar el ritmo, que le sirvió para aumentar la ventaja en la lucha por la victoria respecto a sus rivales. Entró en solitario a meta, rodando a 1:14.8.

Fue el primer triunfo del año del pupilo de Ripoll, en una prueba en la que Cuba Libre, compañero de entrenamiento de Dimo d'Occagnes, y Blason du Bosquet, de la Cuadra HM, con el balear Guille Horrach, quedaron fuera de las primeras plazas.

Por su parte, Biel Pou, en el Hipódromo de Dieppe, firmó dos cuartas plazas a las riendas de Eva de Loisne y Hilton Berry, mientras que Eclipse du Noyer, del entrenamiento del conductor de Sant Jordi, y guiado por Franck Nivard, se hizo con la segunda plaza.