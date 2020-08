Mavi García logra una histórica segunda plaza en la Strade Bianche

La ciclista mallorquina Mavi García logró ayer un hito para el ciclismo femenino español al acabar en segunda posición la Strade Bianche, la clásica italiana que se disputa por caminos de arcilla blanca. La corredora palmesana, de 36 años, solo sucumbió ante la campeona del mundo, la veterana holandesa Annemiek van Vleuten.

Faltaban 40 kilómetros para la meta de Siena cuando Mavi García probó fortuna. Lo que parecía una locura fue tomando cuerpo cuando la ventaja alcanzó los tres minutos. Al final, solo una leyenda de este deporte como Van Vleuten, tres veces campeona mundial a sus 37 años, tuvo fuerzas para atraparla a seis kilómetros de la meta.

Juntas llegaron a las preciosas rampas del casco antiguo de Siena, ya atisbando el último kilómetro, donde la holandesa impuso su clase ante una rival que, pese a todo, se daba por satisfecha. La mallorquina del Alé BTC Ljubljana cruzó la meta con una enorme sonrisa en la boca. Su segunda plaza es la mejor clasificación en esta carrera del ciclismo español tanto en categoría femenina como masculina.

"Que emoción y que día... Después de pensar que la carrera se había ido para mí por una caída y una avería, las cosas han dado la vuelta. Mi primera Strade Bianche, mi primer contacto con los duros esterratos y mi primer podio en una carrera World Tour. ¡¡Flipo!! 40 kilómetros en solitario me han hecho soñar con una victoria, pero Van Vleuten, la campeona del mundo, llegó a mí y me quedo con un segundo puesto que me sabe a gloria! Gracias al equipo por la confianza. Es lo que me hacía falta! Y gracias a mis compañeras!!! Seguimos!!", escribió muy feliz en su cuenta de instagram minutos después de finalizar la prueba. Todo un éxito para Mavi que le debe animar a seguir desafiando a las mejores del pelotón internacional para lo que queda de temporada.



Vuelta a Burgos

Por otra parte, el joven corredor belga Remco Evenepoel (Deceuninck Quick Step) fue el vencedor de la Vuelta a Burgos tras haber acabado tercero en la última etapa en las Lagunas de Neila, con victoria del colombiano Iván Ramiro Sosa. El artanenc Enric Mas llegó a 3:04 y el saliner Lluís Mas, a 9:06, del ganador de etapa.