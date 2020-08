El Elche acusa al Fuenlabrada de "conducta negligente" y pide una solución inmediata

El consejo de administración del Elche CF ha emitido este domingo un comunicado oficial en el que pide una solución inmediata para la fase de ascenso a Primera y carga contra el Fuenlabrada, al que acusa de haber mantenido una "actitud negligente", rayana con el dolo y que obstruye la instrucción del caso.

El club ilicitano explica en la nota que existe un "claro perjuicio" como consecuencia de la indefinición en la que se encuentra la competición, que afecta al presente del equipo, porque el equipo no sabe cuándo va a competir, "como para la planificación deportiva de la próxima temporada".

El Elche recuerda que además de su equipo hay otros tres perjudicados, los otros clasificados para la fase de ascenso, "seriamente perjudicados, a los que se está poniendo en riesgo la salud de su plantilla, "entrenando sin saber fecha para competir, y aumentando cada día el riesgo al que se expone".

Para la entidad ilicitana, "no puede ser que el infractor sea el principal beneficiado", en clara alusión al Fuenlabrada, equipo que sufrió el brote de coronavirus en su vestuario horas antes del inicio de la última jornada del campeonato.

"El hecho infractor del CF Fuenlabrada es flagrante, tan relevante y evidente que no hay necesidad de mayores pruebas. Incluso ocultó los casos, según sus propias manifestaciones", apunta en la nota oficial.

"La conducta del CF Fuenlabrada fue negligente y ahora se convierte en rayana con el dolo y la obstrucción de la instrucción del caso. Además, su manera de actuar alteró la competición y el orden deportivo", argumenta el Elche, quien muestra, por último, su "reconocimiento" a su plantilla y cuerpo técnico por el "esfuerzo tremendo" que está realizando.



El Fuenlabrada se reserva "el derecho a emprender acciones legales"

El CF Fuenlabrada respondió a estas acusaciones y lamentó el comunicado del equipo franjiverde. "Nos reservamos el derecho a emprender acciones legales por las acusaciones que vierten en el mismo en el que nos señalan como el 'infractor', hablan de conductas 'negligentes' e incluso que rayan con el 'dolo', cuando Comité de Competición de la RFEF y el Juez de Disciplina Social de LaLiga han manifestado que no hay indicios suficientes que así lo indiquen", avisó.

"Por otro lado, enfatizar que el CF Fuenlabrada no obró de forma que adulterase la competición como señala el club ilicitano. Queremos recordarle al Elche CF que, si considera que la competición fue adulterada por no jugarse todos los partidos al mismo tiempo, debería elevar su queja a las instituciones deportivas competentes que tomaron la decisión (RFEF, LaLiga y CSD)", añadió el club madrileño.

Este, de todos modos, también ofreció su "comprensión con jugadores y cuerpo técnico del Elche por el hecho de que no haya todavía ninguna solución a un problema generado por una pandemia mundial por la que, lamentablemente, se han visto afectadas diferentes categorías de nuestro fútbol".

"Un problema del que nosotros (y otros tantos equipos) también somos víctimas y del que entendemos que la única solución posible es que se finalice la jornada 42 con la disputa del RC Deportivo-CF Fuenlabrada", sentenció.