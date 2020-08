Un piloto del programa de tecnificación de motociclismo da positivo por coronavirus

Un joven piloto mallorquín del programa de tecnificación de motociclismo de la Fundació per a l'Esport Balear dio positivo por coronavirus el pasado viernes, tal y como confirmó ayer el Govern, después de haberse sometido al PCR en uno de los controles rutinarios. Esto provoca que otros nueve deportistas y un técnico que mantuvieron relación con él en las últimas horas al compartir las instalaciones y trabajo en el polideportivo Príncipes de España de Palma tengan que estar aislados durante dos semanas. De hecho, nada más conocerse el resultado del test se activó de inmediato el protocolo sanitario diseñado por Salut Pública para evitar que se expanda el contagio.

Esto obligará a todos los que estuvieron en contacto con el piloto, que es asintomático, tantos en los entrenamientos como en su vida personal, a tener que estar en cuarentena en sus respectivos domicilios a la espera de que se confirme el positivo en un nuevo test.

La consellera d'Afers Socials i Esports del Govern, Fina Santiago, que fue informada del caso el mismo viernes al mediodía, explicó la situación asegurando que está controlada desde el primer momento. "Cuando se reinició la apertura del Príncipes de España cada deportista se hizo el PCR para garantizar que estaba limpio de este virus. Eso es algo que se hizo de forma progresiva. Lo que sucede cuando se detecta que una persona tiene el coronavirus es que se aplica el protocolo de Salut Pública de grupos reducidos de estrecho contacto, por lo que este chico que ha dado positivo ha provocado que en el grupo de tecnificación de motociclismo, con el resto de deportistas y el técnico, tengan que estar en cuarentena y, a partir de aquí, Salut rastreará si hay que aislar a más personas", comentó a DIARIO de MALLORCA.

No obstante, esto no va a implicar la clausura del polideportivo Príncipes de España. "Diariamente se hace una limpieza en profundidad de las instalaciones y, si hay un positivo como es el caso, se hace todavía más profunda. ¿Eso significa que debe cerrarse? En absoluto. No tenemos datos para tener miedo de que se tenga que cerrar, continuará abierto y ya veremos la evolución de la pandemia lo que determina", subrayó convencida Santiago. Este es el primer caso de coronavirus que afecta directamente a un deportista mallorquín desde que se inició la pandemia de la Covid-19.